El Unicaja se queda octavo tras descansar

La jornada de descanso del Unicaja, que coincidió con la décima de la Liga Endesa, dejó al equipo malagueño en zona de play off, con el balance de 5-4 acumulado en el octavo puesto. Es complicado tener una idea exacta de las posiciones de los clubes en la tabla con la carencia de partidos aplazados. Sólo cuatro han jugado 10 partidos (les queda descansar de aquí al final de la primera vuelta una jornada). Nueve equipos han jugado nueve duelos, cinco han jugado ocho y uno, el MoraBanc Andorra, ha jugado siete. Todos los partidos aplazados deben disputarse, sobre el papel, antes de la segunda semana. Hay ahora mismo seis partidos sin disputarse de las 10 jornadas. Entra dentro aún de lo controlable, pero se irán produciendo más aplazamientos conforme sigan los positivos.

El caso es que el Unicaja está octavo, dentro del corte copero a expensas de cuál sería la sede del torneo, que si es la de un equipo no situado por encima le dejaría fuera. Antes de la pandemia, en la Copa de Málaga, se hablaba de la posibilidad de Pamplona. Ahora mismo la inversión habitual no es rentable sin el desplazamiento masivo de las aficiones. Habitualmente, en estas fechas ya está puesta la venta de abonos en marcha y se ha presentado la sede. A tres meses vista, la Copa está previsto que se celebre del 11 al 14 de febrero, aún no hay oficialidad.

Viene ahora un tramo de partidos en ACB en el que se deben sumar victorias. Los dos partidos antes del parón de las ventanas son ante Acunsa GBC y Movistar Estudiantes. Después, antes del corte definitivo en la jornada 19 del 10 de enero, hay que visitar a Real Madrid, Bilbao y Burgos y recibir a UCAM Murcia, Fuenlabrada, Betis y Baskonia.