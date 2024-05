Un Unicaja de récord: las cifras para rematar una temporada histórica

El Unicaja tiene su mano ser primero al final de la temporada regular de la ACB, con las implicaciones que tiene. No garantiza nada en el play off, pero no deja de ser una gesta. Si vence el domingo (18:30) al colista Zunder Palencia, logrará por segunda vez ser el mejor en una temporada regular, tras conseguirlo en la temporada 2005-06, en la que acabó proclamándose campeón. Ningún equipo ha podido desafiar el dominio de Real Madrid y Barça en una liga regular desde que lo lograse el Baskonia en la campaña 2008-09.

Con el triunfo en el Palau, el Unicaja mejora el 26-8 de balance del curso en el que fue campeón de la regular (y del Play off de Liga Endesa) y ya ha igualado las 27 victorias cosechadas en la campaña 2000-01, con Boza Maljkovic al mando y en la que se llegó a la final, aunque se perdió entonces contra el Baskonia. Además del récord de 14 victorias consecutivas que ya consiguió en esta 2023-24, si logra vencer al Zunder Palencia romperá todos sus récords históricos previos para firmar, con un hipotético 28-6, su mejor campaña regular en Liga Endesa.

El mejor ataque de la competición

El Unicaja puede presumir, tras 33 jornadas, de ser el equipo que más produce en ataque de toda la competición. Con 88,6 puntos por encuentro, lidera el raking ofensivo de la Liga Endesa, donde es Top5 en porcentajes de dos (3º, con 56,9%) y de triples (5º, con 36,4%).

Hasta en un total de 17 veces los cajistas han alcanzado la barrera de los 90 puntos, con tres encuentros por encima de los 100. Los 111 anotados contra el Bàsquet Girona (111-80), su tope ofensivo del curso.

... y la mejor defensa

El +365 en el basket-average del Unicaja no es casualidad. Y es que el cuadro malagueño no solo son el equipo que más anota, sino también el que menos puntos permite a sus oponentes, con una media de 77,5 recibidos por partido. De hecho, ese magnífico basket average general le puede dar el liderato porque el particular con el Madrid está empatado (+6 en el Wizink y -6 en el Carpena).

Líder en recuperaciones (9,6), los de Ibon Navarro han sido capaces de dejar en 65 puntos a UCAM Murcia y Río Breogán, en 63 al Valencia Basket, en 62 al Coviran Granada y en ¡43! al Surne Bilbao Basket, su éxtasis defensivo en esta 2023-24

El triunfo de lo coral

En el triunfo en el Palau hubo hasta 7 jugadores del Unicaja diferentes con dobles dígitos de valoración, todos entre los 10 y los 17 créditos. Es la mejor metáfora de un equipo que, tópicos a un lado, se comporta como tal, mucho más allá de las individualidades.

A excepción de Kalinoski, el mejor de Liga Endesa en el Más/Menos (+8,5), ni un jugador del Unicaja se cuela en un Top5 estadístico. Es más, ninguno se cuela en la lista de los 28 jugadores más valorados de la competición, pues el líder verdimorado en esta estadística, Dylan Osetkowski (12,9), ocupa el puesto número 29 en ese top.

Cuatro jugadores valoran dobles dígitos -además de Dylan, destacan los 11,8 de Taylor, los 11,3 de Díaz y los 11,1 de Carter-, pero en cada choque parece imposible adivinar qué jugador cajista acabará siendo el decisivo. Cuántos partidos ganó la chispa de Perry, la veteranía de Thomas o Djedovic o la fiabilidad en la pintura de Kravish. De los triples de Kalinoski al tapón ganador de Ejim en el Palau, pasando por el trabajo sucio y fundamental de los Sima, Barreiro o Lima. La fuerza de lo coral.