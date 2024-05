Tyson Carter ficha por Misko Raznatovic

En el Palau Blaugrana volvió a aparecer la enorme clase de Tyson Carter, a quien se le dan bien las tierras catalanas. Allí fue el MVP de la Copa 2023 con el Unicaja y ante el Barcelona ofreció una versión sensacional. Su segundo cuarto para cambiar el sentido del partido fue extraordinario. Acabaría con 16 puntos y tres asistencias más la sensación de jugador superior, con un catálogo ofensivo de mucho nivel.

Carter es uno de los jugadores sobre cuyo futuro se especula. Es normal que se hablen de los jugadores del club malagueño porque está de moda, es el líder de la ACB y despliega un juego de altísima calidad, lo que revaloriza a sus piezas. Aunque en el club hay malestar con ciertas informaciones que han salido en momentos delicados sobre el futuro de sus jugadores. Se piensa que no son casualidad. En cualquier caso, estar en la cresta de la ola es sinónimo de exposición y de que se hablen de los activos del Unicaja. Y no es mal síntoma, ni mucho menos.

En el caso de Carter, Misko Raznatovic anunció poco después de acabar el partido que a partir de ahora llevará los asuntos del fino escolta de Mississippi. "Tyson Carter, uno de los líderes del Unicaja, es nuestro nuevo cliente", decía el agente serbio, que tiene la más extensa cartera de representados en Europa y también en la NBA. En el Unicaja lleva los asuntos de Ibon Navarro y de cuatro jugadores más: Melvin Ejim, Kendrick Perry, Dylan Osetkowski y Nihad Djedovic. Todos ellos tienen contrato en vigor para la próxima temporada, con la posibilidad de corte de Ejim.

No implica este movimiento de Carter una salida la próxima temporada de Málaga, aunque es evidente que hay interés de otros equipos por la temporada y su progresión. En otras ocasiones el agente ha mostrado pausa y visión a la hora de llevar la carrera de sus representados, como en el caso de Nedovic, que tenía ofertas para salir de Málaga tras ganar la Eurocup, pero se prefirió jugar la Euroliga de verde y, una vez libre, firmar un buen contrato. En Belgrado, durante la Final Four de la BCL, se reunía Carter con Moisés Cohen, el hombre en España de Misko Raznatovic. Pocos días después se oficializaba esa unión. Hasta ahora, los asuntos eran llevados por agentes griegos, de ahí su estancia en el Lavrio, y estadounidenses. En los dos pasados veranos se dilató la firma de su contrato con los problemas para sacarlo del Zenit San Petesburgo. Ya propiedad del Unicaja, firmó su contrato hasta 2025. Ahora tiene el reto de ser uno de los líderes del Unicaja en el play off. Después ya se verá.