El Unicaja seguirá durmiendo en play off

Aunque sea de manera provisional, porque el partido ante el MoraBanc Andorra lo tendrá que jugar más adelante, el Unicaja seguirá figurando en puestos de play off durante este fin de semana. Mantendrá la octava posición porque, después de la derrota del Baxi Manresa en Santiago ante el Obradoiro (90-87), el cuadro catalán seguirá con peor balance que el malagueño.

El Unicaja sigue con 13-14 después de 27 partidos jugados y el Baxi se coloca, tras esta derrota, con 13-16 tras 29 encuentros. El equipo de Pedro Martínez dominó el grueso del partido y parecía tenerlo bajo control a tres minutos del final con un estelar Frankie Ferrari. El base que no cuajó ni en Gran Canaria ni en sus dos meses como temporero del Unicaja parece sentirse a gusto en tierras catalanas y consiguió 26 puntos, con seis triples anotadores, y dos asistencias. Es cierto que en el minuto final no tomó un par de buenas decisiones y que tuvo en sus manos un triple desde la esquina para mandar el partido a la prórroga y no lo anotó. Pero antes había guiado a su equipo hasta estar a punto de abrocharlo.

El MoraBanc Andorra, de momento, no suma al estar suspendido su partido con el cuadro malagueño por sus positivos y se queda con el balance 12-15. El otro duelo que hay este domingo con rivales más directos en juego es el que medirá al Joventut y al Gran Canaria (21:00 horas) en Badalona. El cuadro verdinegro está séptimo, con tres victorias más que el Unicaja. Y los canarios, ya eliminados de la Eurocup después de caer en semifinales ante el Mónaco, figuran con 12-15 y podría empatar a victorias con el Unicaja, pero se quedaría por detrás por llevar un partido más.

Cábalas, en cualquier caso, pero ante esta racha de partidos sin jugar del equipo malagueño, coincidente con una situación institucional aún no resuelta, sólo queda hacer cuentas.