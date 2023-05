El mejor Unicaja en ACB en los últimos ocho años

Temporada 2014/15, la segunda de Joan Plaza en el cargo. El Unicaja es líder de la ACB durante dos tercios de temporada mientras completa una buena Euroliga, en la que compite por pasar, sin suerte, al Top 8. Acabaría en tercer lugar la campaña, después de varias derrotas en el tramo final, con 25-9. Después forzaría un quinto partido al Barcelona en las semifinales del play off en el que cayó de manera muy ajustada en el Palau Blaugrana tras un triple polémico de Juan Carlos Navarro.

Para contextualizar lo que está consiguiendo el Unicaja esta temporada, el equipo ya tiene un balance de 23-10 tras derrotar al Lenovo Tenerife. Desde aquella temporada 2014/15 no ganaba tanto en ACB, es la mejor temporada en ese aspecto. También firmó un 22-12 en la 2016/17, el año de la Eurocup, que valió para ser cuarto y cabeza de serie para jugar precisamente con Lenovo Tenerife, en una dura eliminatoria que se ganó 2-1. En esta ocasión es muy probable que ni ganando en Bilbao (se llegaría a las 24) se alcanzara esa condición para tener el factor cancha adverso. Ha estado más caro esta temporada ostentarla.

20-14 en la 2015/16; 22-12 en la 2016/17; 19-15 en la 2017/18; 21-13 en la 2018/19, ya con Casimiro en el cargo; en la 2019/20 se marchaba noveno con 12-11 cuando se canceló la competición por el Covid y se entró directamente en una fase final en Valencia entre los 12 mejores; 17-19 en la 2020/21 y 13-21 en la 2021/22, las dos últimas temporadas calamitosas, fueron los resultados en las últimas siete temporadas previas a la actual.

Después de la travesía del desierto de la que se viene, conviene valorar lo que se está construyendo. El hábito de ganar se ha instalado de nuevo en el Carpena. A expensas de la visita a Bilbao (décimo en la tabla ahora), no se ha perdido ningún encuentro contra los nueve últimos clasificados. Esas 17 victorias hasta ahora han dado la base para crecer. Después se han rascado los dos encuentros contra Valencia y uno contra Joventut, Tenerife y Gran Canaria. Faltó algún triunfo contra los tres grandes, pero se les ganó a Madrid y Barça en la Copa del Rey antes de alzar el título y vencer también a Tenerife. Se ha competido prácticamente siempre, sólo se han perdido 14 partidos oficiales esta temporada, cinco por más de 10 puntos de diferencia. Y se han ganado 40, lo que supone un 74% de triunfos después de temporadas en las que se ha perdido más que ganado. Es el principal mérito de Ibon Navarro y sus jugadores, haber recuperado la sensación de ganar y haber enganchado a la gente. Se ha permitido disfrutar del proceso, no sólo fue el fin de semana mágico de Badalona. Y contra el Tenerife volvió a verse un nivel defensivo muy mejorado que anuncia tambores de guerra para el play off.