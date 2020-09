El Unicaja trabaja para que haya público en el Carpena en la Eurocup

El Unicaja trabaja para que pueda haber espectadores en la Eurocup desde el primer partido, el del próximo martes ante el Boulogne Metropolitans (20:45 horas, DAZN). La competición europea sí permite público en las gradas, adecuándose a la normativa de cada país. El Consejo Superior de Deportes tutela las ligas profesionales españolas y, de momento, no permite el acceso a las gradas en la ACB. Pero no tiene competencias sobre los torneos internacionales. En suelo andaluz rige la reglamentación de la Junta. Sería algo complicado de explicar que se pudiera ir en una competición y no en otra, pero es la realidad ahora mismo. Aunque Antonio Martín, presidente de la ACB, ya dijo hace unos días que se trabaja para el regreso de público esta temporada.

En el protocolo aprobado el pasado 11 de septiembre por la Junta de Andalucía y publicado en el BOJA después de que la Federación Andaluza trabajara en varios borradores, en esta situación se recogía que puedan acudir a recintos cerrados en partidos hasta 400 personas. Comoquiera que esa cifra incluye a todo el personal para poner en marcha un partido (incluyendo jugadores, técnicos, árbitros, directivos, personal de mantenimiento, prensa...), no sería una cifra muy amplia (para el partido de esta noche ante el Barcelona hay algo menos de 200 personas que irán). Pero sería un primer paso para ir incluyendo progresivamente más aficionados en las gradas. Es algo que se proyectó en su momento para el Costa del Sol, posteriormente suspendido, y para la Copa Andalucía, pero se decidió aparcar la idea por las dificultades y por precaución. En un primer borrador se permitían hasta 800, pero se bajó la cifra hasta 400. No se hacía en relación al porcentaje de ocupación. Obviamente, en una instalación como el Carpena se podría elevar hasta una cantidad mayor con distancias de seguridad sobradas. Pero es la reglamentación ahora mismo, tendría que cambiarse para aumentar.

El club cajista trabaja en los últimos días a raíz de la publicación del protocolo de la Eurocup para habilitar la asistencia del público. Hace pocas semanas se celebró en Alhaurín de la Torre, en un recinto con el 5% de capacidad del Carpena, la Copa de la Reina de balonmano femenino con unos 200 espectadores en las gradas. Al no ser considerada competición profesional por el CSD, regía lo legislado por la Junta. El Joventut, por ejemplo, ya anunció oficialmente que habrá gente en el duelo ante el Partizan del martes. Y es la idea del Unicaja. Logísticamente hay que habilitar un protocolo y el club valora cómo presentar un sistema para repartir las localidades, una vez se tenga constatación del número accesible. Habría prioridad para aquellos abonados que al terminar la pasada temporada eligieron formar parte del club de aficionados "Siempre Te Llevo Conmigo”, con la renuncia de la compensación por los partidos no disputados la pasada temporada.

El club cajista reservó la localidad de todos sus abonados, sin ningún coste, y no se tendrá que abonar cantidad alguna hasta que se confirme que se pueden disputar los partidos con el aforo completo o sea posible ofertar una nueva campaña de abonos.