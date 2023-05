El Unicaja y el triple, un síntoma casi infalible

Huelga recalcar la importancia del triple en el baloncesto moderno. No es raro ver partidos en los que hay más lanzamientos desde detrás de la línea que dentro de ella. Sería muy simplista decir que esa fue la causa por la que el Unicaja perdió ante el Telekom Bonn y ante el Lenovo Tenerife en la Final Four de la BCL. Pero evidentemente influyó la escasa puntería malagueña en ese fin de semana. 7/34 ante los alemanes y 7/25 ante los canarios. Un 23.7%. Se suele dar por bueno un 33%, acertar en un tercio de los tiros, pero es que no se llegó ni a meter uno de cada cuatro.

El análisis es bastante más extenso y en el seno del staff se manejan datos en abundancia, pero sí es cierto que en momentos concretos de la temporada el equipo se ha atascado en el lanzamiento de tres. Salvo Sima (antes Lima) todos los jugadores del equipo pueden meter con solvencia de tres, ha habido partido de gran acierto. Fue, de hecho, una de las claves esenciales para ganar la Copa, cómo Brizuela martilleó al Barça, Kravish y Osetkowski sacaron a Tavares de su guarida o las rachas de Carter y Kalinoski en la final. Y las consecuencias de meter es que se multiplican los espacios. Cuando no se anota, se reducen, es un concepto básico de este deporte. Es algo con lo que jugó el Bonn en la semifinal, que también minimizó el impacto de Will Thomas en el poste bajo.

El Unicaja ha perdido 14 partidos oficiales esta temporada (10 en ACB y cuatro BCL). En esos duelos ha anotado 115 triples en 396 intentos, lo que supone un 29% de acierto. La puntería media de la temporada en el triple es del 36%. Eliminados los triples lanzados en los partidos perdidos, el porcentaje sube hasta el 39% en los 39 partidos ganados, 423 de 1087. Ello implica que la diferencia en los triples entre las victorias y las derrotas es un 10% de acierto desde los 6.75. Otra forma de verlo. En las victorias se anotan de media 10.8 triples. En las derrotas, 8.2. O sea, unos ocho puntos menos por esa vía. El Unicaja sólo ha perdido por más de esa diferencia seis partidos: Joventut (74-65), Baskonia (103-89), Barcelona (75-60), Dinamo Sassari (82-92), Gran Canaria (88-70) y Real Madrid (102-90).

El triple tiene un evidente componente mental, pero también físico. "Se tira con las piernas", es un tópico clásico de los entrenadores, desde la capacidad para impulsarse hasta la realización de todo el movimiento para equilibrase adecuadamente. La fatiga también puede llegar en cualquier momentos. Varios jugadores llevan compitiendo de manera ininterrumpida desde principios de agosto con las selecciones nacionales y la pretemporada comenzó muy pronto para llegar finos a la fase previa de la BCL. Era una medida lógica con nueve jugadores nuevos en la plantilla y un territorio desconocido.

Esta semana de recuperación debe valer para reponer fuerzas, además de limpiar mentalmente al equipo para un último reto de la temporada, el estar entre los cuatro mejores equipos de la ACB, algo que no se consigue desde la temporada 2016/17, el año del anterior título, la Eurocup, y tras eliminar al Lenovo Tenerife.