El Unicaja vuelve al curro tras días de reflexión

El proceso de digestión de la Copa del Rey no ha sido fácil para el Unicaja y su entorno. Con el paso de las horas, la perspectiva va variando, hasta el punto de ser consciente que queda el grueso de la temporada, y un grupo que se ha ganado todo el crédito posible por haber. Son lecciones para el crecimiento, dentro de la decepción, lógica, por las expectativas generadas, seguramente disparadas. Tras la derrota justa frente al Lenovo Tenerife, la plantilla tomó un respiro hasta este viernes, descanso necesario para limpiar las cabezas y coger impulso, de nuevo llenar el depósito, con lo que viene, que son metas que dan vértigo, el defender esa segunda posición en ACB y continuar con los buenos avances en BCL. La temporada continúa en un punto estratosférico, pero no quita que hayan sido horas de reflexión en Los Guindos, necesarias para que el Unicaja siga mutando y que el proceso continúe. Ya se podía contar con este escenario, la Copa tiene ese punto cruel, y el equipo tiene un ejercicio ahora para reponerse, donde se ha mostrado fiable. Después del golpe en la Final Four de BCL, el Unicaja llegó a un buen punto a los play offs de mayo. Y debe ser ahora el espejo. Marzo viene cargado, y si el equipo consigue encadenar buenas semanas de baloncesto, ese pequeño luto de la Copa quedará cicatrizado. Siempre ha habido respuesta por parte de la plantilla, también especial en las duras.

Ibon Navarro ha citado a todos los jugadores, salvo los internacionales, a un primer entrenamiento este viernes en el Carpena, a las 13:00 horas. Una primera toma de contacto después de una semana de inactividad, aunque algunos jugadores, en sus días libres, han aprovechado para trabajar de forma individual en el Palacio, que habla bien de la predisposición y el hambre por volver a un buen nivel. Es un parón incómodo, porque la temporada ya está avanzada, y será habitual ver cambios de tendencias en muchos equipos. Al no estar Perry, Sima y Alberto, subirá Guille del Pino para aumentar el nivel de las sesiones, el cordobés ya tiene ciertas rutinas con el primer equipo, de la pasada pretemporada y esas semanas útiles de enero, hasta que Barreiro terminase por aparecer. Matteo Cassero, base del EBA, es otra novedad interesante. Cassero también completó parte de la pretemporada con el primer equipo.

Habrá doble sesión el sábado y descanso el domingo, antes de arrancar ya una semana habitual de competición. El domingo juegan los internacionales el segundo partido de Ventanas, el mejor de los casos por lo tanto es que Ibon Navarro tenga a su plantilla al completo ese lunes, salvo que se decida dar un respiro, como muy tarde el martes. El sábado 2 de marzo espera el Bilbao Basket en el Carpena, ya con pocas entradas a la venta, el refrendo de que lo construido anteriormente a la Copa está en su sitio. Días de tristeza, sí, pero de orgullo y que también permiten dimensionar lo que ha hecho el equipo de Ibon Navarro en los últimos 18 meses. A seguir ajustando el plan.