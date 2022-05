Veljko Mrsic: "Parece que va a ser un All Star, pero vamos a intentar hacer un partido serio"

El entrenador del Río Breogán y ex jugador del Unicaja, Veljko Mrsic, reconoció que un partido sin nada en juego por parte de ambos equipos, como el de este sábado ante el equipo malagueño, se presta para una exhibición, pero intentarán que sea “serio”.“Parece que va a ser un partido 'All-Star', pero conociendo a su entrenador (Ibon Navarro), y que jugamos en casa, entre los dos vamos a intentar hacer un partido serio y con muchas ganas para ganar”, comentó en rueda de prensa.Mrsic auguró “un partido alegre” después de una “temporada muy larga, la mayor parte de la misma con mucho éxito” para el Breogán. El técnico abogó por “despedirse del Pazo (dos Deportes) en equipo” y por eso pidió a la afición que acuda media hora antes para recibir a sus jugadores.Enfrente, un Unicaja que, como el Breogán, se ha quedado fuera del playoff por el título. “Ellos creo que llevan cinco partidos perdidos seguidos y seguro que como nosotros quieren acabar la temporada ganado”, valoró. Añadió que los malagueños son “un equipo con mucho talento que por algo no estaba jugando bien, que tenía como deseo el play off y no lo lograron, pero con jugadores que, si les dejas, te pueden hacer mucho daño”.“Para ganar debemos estar bien, repetir un partido como el del otro día con el Barcelona o en Gran Canaria”, expuso. Mrsic confesó tener “amargura por no entrar en el playoff”, afirmó que las bajas que tuvo a lo largo de la temporada le impidieron sellar ese objetivo que han tenido “cerca”.“Con un poco más de suerte, creer un poco más en algunos partidos, estar más serios y concentrados, seguro que pudimos ganar 2-3 partidos más, pero estamos contentos”, señaló.Uno de los lesionados, el MVP del equipo, Dzanan Musa, se despedirá en la pista tras haber obtenido el alta médica después de haber sido intervenido en abril de una fractura de tráquea que le obligó a pasar por quirófano de urgencia. “Conociéndole, querrá jugar 40 minutos, pero no le voy a dejar”, indicó Mrsic, quien confirmó que Trae Bell-Haynes estará con el equipo pero no participará en el partido por lesión.