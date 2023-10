Veljko Mrsic: "Había una diferencia muy clara entre los dos equipos"

Poco contenido para analizar según Veljko Mrsic de este Unicaja-Río Breogán, contrastes en lo físico más que evidentes y de recursos, pero su equipo hizo un partido muy digno teniendo en cuenta cómo llegaban los gallegos a Málaga. "Antes de todo, felicitar al Unicaja por la victoria más que merecida. Hemos visto dos equipos con una diferencia física, ritmo y calidad muy grande. En el primer cuarto hemos engañado un poco jugando con zona diez minutos, ellos dudaron y fallaron algunos tiros, de no ser su juego. A partir del segundo cuarto, jugamos malas transiciones defensivas, ellos se nutrieron del contraataque. 29 puntos son demasiados para encajar en un cuarto. Luego no ha habido partido, estuvo el Unicaja por encima en el marcador, siempre diez-once puntos arriba. Muy merecida la victoria del Unicaja", claro y escueto el balcánico, de nuevo recibido cariñosamente por la grada del Carpena.

Sorprendió que quitara una zona 2-3 a partir del segundo cuarto, ajuste defensivo que le estaba dando gran rédito al Breogán. Reconocía en sala de prensa que fue un error. "Ahora pensando tendríamos que haber jugado 40 minutos en zona. Pero en el segundo cuarto metimos a unos jugadores que pensábamos que iban a responder, pero fue un error el no continuar, eso es lo que pienso ahora. El problema era nuestro ataque, poca movilidad de balón, malos ataques y luego no pudimos defender. Sin acierto no tienes tiempo para preparar la zona; pensamos en cambiar pero nos anotaron en varios contraataques. Seguro que habiendo contado con estas bajas, de dos o tres jugadores, habríamos tenido más opciones. Ibon sabia que tenia que jugar bloqueo directo con Joguera y Frankamp; no supimos atacar en esas ventajas que tuvimos. Trabajar en fundamentos, de saber meter esos tiros, pasar mejor el balón, no botar tanto. Creamos buenas ventajas, pero no supimos sacarle provecho".