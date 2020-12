La Virtus Bolonia, gran favorito para la Eurocup, despide a Djordjevic

Noticia de impacto que afecta indirectamente al Unicaja. El Virtus de Bolonia, el gran favorito para hacerse con el título de la Eurocup, ha decidido prescindir de Sasha Djordjevic. El entrenador serbio se marcha junto a su ayudante, Goran Bjedov, y al preparador físico Mladen Mihajlovic. La dirección técnica del equipo está a cargo provisionalmente del entrenador asistente, Cristian Fedrigo.

El Virtus es el único equipo invicto en la Eurocup (7-0), pero la derrota ante el Dinamo Sassari en la Lega (78-83) de la última jornada ha precipitado los acontecimientos. El balance es de 5-4 y ocupa la cuarta plaza, además con cuatro derrotas seguidas en casa.. La directiva virtusina, con un presupuesto de 18 millones antes de que se conociera la luminosa contratación de Marco Belinelli, ha perdido la paciencia. Un equipo con Teodosic, Markovic, el ex cajista Josh Adams, Kyle Weems... Que de momento no alcanzó su potencial. Además, la no alineación de Belinelli, que hizo la rueda de calentamiento, se entendió como un pulso. La idea del club boloñés es jugar sí o sí la próxima Euroliga, sea por vía de ascenso con la Eurocup o dando motivos de músculo económico.