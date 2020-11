Una bomba en la Eurocup, la competición europea en la que está inmerso el Unicaja y que aspira a ganar, aunque los rivales lo van a poner complicado. Ya de inicio, la Virtus de Bolonia, con Djordjevic en el banco y Teodosic de gran líder, era el equipo con presupuesto más amplio y con más expectativas, de hecho aspira a tener una licencia fija en la Euroliga. El acceso ganando la Eurocup le daría más motivos. Según publicó La Gazzetta dello Sport, Marco Belinelli había pactado su fichaje por tres temporadas con el equipo boloñés, hasta 2023. Minutos después, lo hacía oficial la Vu Nera. "El proyecto de Virtus Segafredo Bologna es un proyecto que me interesó de inmediato. Un proyecto estimulante, en el que estoy seguro que podré contribuir de forma importante", decía Belinelli, que no había recibido ofertas que le sedujeran en la agencia libre de la NBA.

Belinelli, de 34 años, ha estado 13 temporadas en la NBA, donde formó parte de los últimos Spurs campeones (2014). Jugó también Golden State Warriors, Toronto, New Orleans, Chicago, Charlotte, Atlanta, Philadelphia y una segunda etapa en San Antonio, donde acabó la temporada pasada. Casi 10 puntos por partido en más de 900 partidos en la mejor liga del mundo, donde ha jugado al lado de varios de los más grandes de las últimas dos décadas.

Salió Belinelli de la cantera de la Virtus, debutó con 16 años en el primer equipo, entonces dominado en Europa, y ahora puede completar el círculo para intentar devolverle a la élite. Un espaldarazo para la competición. Si visita el Carpena esta temporada será buena señal, cuanto más tarde, eso sí, mejor.

Bentornato @marcobelinelli 💯🔥🏀"Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante."@marcobelinelli is a new player of Virtus Segafredo pic.twitter.com/ERCs1HzREp