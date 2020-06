Waczynski: "Ver a mis hijos en la presentación me dio energía"

Adam Waczyinski fue uno de los jugadores más destacados para el triunfo del Unicaja ante el Iberostar Tenerife en el primer partido de los malagueños en la fase final de la ACB que se disputa en Valencia. "Estaba muy emocionado en la presentación, ver a los niños en la presentación en la gran pantalla me ha dado mucha energía", confesó el polaco tras el partido.

"Hemos trabajado duro, estuvimos dos meses en casa, pero yo hice todo para volver en forma, tenía muchas ganas de volver. Lo más importante es que jugamos muy bien como equipo, muy listos en ataque y muy bien en defensa. El Tenerife es un gran equipo, tenía sus grandes momentos y los hemos aguantado", analizó el alero.

Acerca de sus sensaciones, añadió: "Me he encontrado bastante bien, no he jugado 30 minutos, pero me sentí bien. Todo el equipo se sintió bien y en dos días otro partido duro contra el Barça y ya pensamos en eso. Sé que hay una cámara hiperbárica, no sé si la usaremos, hay que pensarlo".