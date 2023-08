Wiktoria Keller, carisma para el Unicaja Mijas y la venia de Adam Waczynski

Uno de los fichajes del Unicaja Mijas para la próxima temporada es la joven alero polaca Wiktoria Keller (1.81 metros y 23 años). Hay confianza en que pueda dar al equipo empaque y sobriedad. "Vicky viene de jugar en Eurocup más de 20 minutos, defendiendo a aleros de WNBA e internacionales, siendo muy sólida y en un equipo que ha sido la sorpresa de Polonia. Está preparada para competir seguro en este nivel", decía sobre ella el entrenador, Francis Trujillo.

Keller sorprendió en la presentación con un gran dominio del castellano. Nunca había estado en España, pero lo estudió durante varios años. "En Polonia toda la gente estudia alemán, pero a mí no me gusta. Yo sabía de antes que encajaba muy bien en España, mi mentalidad es muy parecida. Estudié tres años en la escuela y me encanta el español. Poco a poco estoy aprendiendo en casa y quiero hablar un poco más cada día", decía la internacional polaca cuando se le cuestionaba de dónde venía esa práctica. Tras la rueda de prensa, contaba que había hablado con Adam Waczynski, jugador muy querido en Málaga tras cinco temporadas defendiendo la camiseta del club y ahora tristemente lesionado de gravedad en su experiencia en Manresa. Las referencias de una enamorado de la ciudad no pudieron ser mejores. "Bienvenida al paraíso", fue la respuesta de su compatriota tirador. La jugadora descartó ofertas de Alemania por experimentar en Málaga una aventura en España.

"Yo soy Wiktoria, pero me llamaba Vicky. Perdón por mis errores", comenzaba su alocución: "Estoy muy contenta de tener esta oportunidad. El equipo está súper bien, las chicas son muy simpáticas y me aceptaron muy bien desde el primer entrenamiento. Son trabajadoras, queremos ganar, los entrenadores son muy profesionales y el club nos cuida mucho, el apartamento está muy bien. Málaga y la gente de Málaga me gusta mucho, soy una persona que me gusta socializar, la gente. Estoy feliz ahora y espero que siga así. El equipo muy, muy joven, pero aquí nadie se queja. Trabajamos muchísimo, pero la energía es muy positiva en los entrenamientos. Son muchas juniors y vamos a tener lesiones y las jóvenes están ahí para ayudar. Queremos ganar todos los partidos, pero vamos a trabajar por nuestros objetivos"