Will Thomas: "¡Cree en los veteranos!"

"Cree en los veteranos", decía Will Thomas en su cuenta de Twitter después de las semifinales de la Euroliga, en las que Sergio Rodríguez, Sergio Llull y Rudy Fernández lideraron la descarga final ante el Barcelona para acceder a la final. "Lo diré de nuevo... ¡Cree en los veteranos!", recalcaba después de la exhibición final de Sergio Rodríguez y la canasta ganadora de Sergio Llull para que el equipo blanco alcanzara su undécima corona continental.

El ala-pívot del Unicaja, cerca de cumplir los 37 años, fue pieza clave en el título de Copa y ha ido apareciendo en momentos claves de esta gran temporada del equipo malagueño. No se vio su mejor versión, como la de todo el equipo, en la Final Four de la Basketball Champions League, pero en la imagen general de la campaña ha dado mucho. Pasaron ya sus mejores años de baloncesto, por eso no está en la Euroliga, pero da cosas impagables a este Unicaja.

La continuidad o no de Thomas es una de las decisiones que hay por delante. Hay una opción del club para renovarle, pero por una cantidad que no entra en sus planes. Ha sido el jugador mejor pagado esta temporada y en el esfuerzo económico que se ha hecho para renovar a otros compañeros no cuadra esa opción. Aunque ha habido conversaciones para un nuevo contrato. "Sí, me gustaría seguir en Málaga. Hay una opción del club para continuar, el club decide. Me dijeron que estaban interesados en que continuara pero nada está firmado. Ocurra lo que ocurra, la decisión está por tomar. Me gusta que al menos el 80% del equipo vaya a continuar, es algo muy positivo. Es una las claves de los grandes equipos que dominan en Europa. Mantener el tronco, el corazón, del equipo durante un tiempo. Estar juntos, conocerse bien, sin grandes cambios de temporada a temporada. Hay un conocimiento, una cultura y un aprendizaje común", decía antes de la Final Four en Málaga Hoy. Por él seguiría y recuerda que hay que confiar en los veteranos.