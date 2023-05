Will Thomas, la filosofía del hombre que sabe cómo ganar

William Benson Thomas nació en el oeste de Baltimore (1986), la dura ciudad del Este americano que retrató la aclamada serie The Wire. Allí en partidos en los que algo más que el honor estaba en juego se forjó un carácter indomable que le confiere al Unicaja un plus. Como ocurrió en la Copa, en caso de duda, balones a Will, como la táctica del profesor Smiley en El Príncipe de Bel Air. El hombre que destrozó desde el poste bajo a Barcelona y Madrid, el de la cabalgada con robo y mate para cambiar el aire en la final ante el Lenovo Tenerife, sabe cómo ganar. En su primera etapa en Málaga no pudo tocar plata, pero en la segunda sí. Y hablar con él antes de la Final Four genera tranquilidad. Thomas conoce bien su cuerpo y sabe, con la ayuda del staff cajista, cómo ponerlo a punto. Hubo un momento de cierto nerviosismo en club a finales de 2022 porque no acababa de arrancar. Meses después nadie duda de que es un hombre esencial en lo que está consiguiendo el Unicaja.

-¿Cómo llega el equipo a esta Final Four?

-Hay un buen feeling. Tenemos a todos de vuelta, Alberto y Darío están con nosotros. Hemos jugado bien los últimos meses, ganamos 11 partidos seguidos antes de perder en Madrid. Estamos en buen ritmo, con confianza, veremos qué podemos hacer en la Final Four

-¿Hay vibraciones parecidas a las que había antes de ir a Badalona?

-No creo que sea parecido a la Copa, diría que no. Estamos en una posición diferente. En la Copa del Rey nadie esperaba que ganáramos, sólo vencer al Barcelona, ya después al Madrid... Aquí somos anfitriones, venimos de ser cabezas de serie... Es una situación distinta.

-¿Hay presión extra?

–No, no hay presión extra, confiamos en lo que podemos hacer. No podemos ponernos presión extra en nuestros hombros porque no tenemos que hacer nada distinto a lo que hemos venido haciendo durante la temporada. Si hacemos lo que hemos hecho seguro que tenemos muchas opciones de ganar el título. Jugar agresivos en defensa, limitar lo que el Bonn sabe hacer mejor. Si lo hacemos tendremos muchas opciones

-Lleva 15 años como profesional. ¿Tuvo alguna vez la química tan rápida que se ha construido aquí?

-He jugado en tantos equipos... Sí he estado en equipos en los que la química existía parecida dentro y fuera de la pista, como aquí, alguno en el que no ganamos algún título. Aquí quizá lo destacable es lo rápido que se consiguió. La química es especial, hemos cuajado muy pronto como equipo, no es normal. He estado aquí desde el 9 de agosto, no se me olvida la fecha. Recuerdo que estaba Djedo también. Empezamos el training camp desde muy temprano y ahí estuvimos desde el día 1. Después fueron llegando los chicos de jugar con sus selecciones. Fue un momento importante, de conocernos más entre todos. Fuera del campo nos llevamos todos bien, nos gusta estar juntos. Pasamos mucho tiempo juntos y eso se nota en la cancha.

-Parece cómodo con su rol.

-He entendido bien lo que necesita el equipo de mí. Tengo la experiencia y tengo que ponerla al servicio del equipo. En ciertos momentos tengo esa misión de hacer las cosas correctas, jugar de la manera adecuada y darle al equipo lo que necesita para ganar partidos. Me siento cómodo. He jugado más minutos en anteriores temporadas y ahora estoy jugando menos, pero es un rol muy parecido. Es lo que el equipo necesita y es lo que intento darle. Es parte de mi trabajo a veces salir en el segundo tiempo por primera vez, da igual el partido. En ciertos momentos tengo que dar un paso adelante para ganar partidos. Por la manera en la que el equipo está construido tenemos 12 jugadores que tienen posibilidad de dar un plus y hacer que el equipo gane. Es parte de nuestra fortaleza. Es difícil, pero ser un veterano implica estar siempre preparado para cuando el entrenador te llama.

-¿Qué piensa del Bonn?

–No lo conozco muy bien, hemos estado viendo vídeos ya esta semana. Realmente han hecho una gran temporada, perdiendo muy pocos partidos. Son realmente agresivos, les gusta correr en ataque. TJ Shorts será el MVP de la competición, está haciendo una gran temporada. Pero tenemos que jugar nuestro partido. Somos equipos parecidos en la manera en que queremos jugar.

-Ha jugado muchos eventos como este. ¿Cómo hay que aproximarse?

–Partido a partido, no pensar en la final, sino en la semifinal. Minuto a minuto, cuarto a cuarto. Hemos ganado, pero no tenemos mucha experiencia juntos en partidos así, así que es importante salir bien al partido, con la adecuada mentalidad e intensidad.

-¿Cambia mucho jugar en Málaga?

-Es positivo no tener que viajar, tener un pabellón lleno con mayoría de aficionados nuestros. Seguro que habrá un gran ambiente, como lo ha habido durante toda la temporada, incluso mejor, lo espero así. Pero ahí se acaban nuestras posibles ventajas.

-¿Qué sintió en el partido ante el Manresa cuando oyó gritar al Carpena “Will, Will, Will”?

-Es la primera vez que he oído ese cántico en Málaga. Está bien, sí, seguro. Siempre es bonito, es como un reconocimiento a que haces bien tu trabajo. Fue un partido difícil contra Manresa ante un equipo muy bueno y lo sacamos. Lo importante es que ganamos.

-¿Tiene hambre para extender su carrera?

-Si la oportunidad está, me gustaría seguir más años.

–¿En Málaga?

– Sí, me gustaría seguir en Málaga. Hay una opción del club para continuar, el club decide. Me dijeron que estaban interesados en que continuara pero nada está firmado. Ocurra lo que ocurra, la decisión está por tomar. Me gusta que al menos el 80% del equipo vaya a continuar, es algo muy positivo. Es una las claves de los grandes equipos que dominan en Europa. Mantener el tronco, el corazón, del equipo durante un tiempo. Estar juntos, conocerse bien, sin grandes cambios de temporada a temporada. Hay un conocimiento, una cultura y un aprendizaje común.

-¿Cómo conecta con Ibon Navarro?

-Tenemos una gran comprensión y entendimiento uno con otro. Desde el principio me dijo que iba a cuidarme. Confío en su trabajo y en el de todo el staff para estar sano. Él maneja mis minutos durante los partidos y entrenamientos, controla las cargas y me habla claro sobre lo que necesita de mí.

-¿Cómo se cuida para llegar tan bien a los momentos decisivos?

-La comida, la paella. ¿Jamón? No, no como carne apenas. Soy más de pescado. Me encanta la comida española y el pescado sobre todo. El queso español, buenísimo. Un poco de vino... (risas). En serio, a lo largo de los años he aprendido a conocer mi cuerpo, diferentes técnicas para que esté en forma. Me sienta bien y creo que sé llegar bien a los momentos importantes.

-Se le ve cómodo y disfrutando.

-Es importante volver a un sitio que ya conocía, la organización, la ciudad. Con los jugadores es la mayoría la primera vez. Estoy en una zona de confort, no estoy pensando en años siguientes, sino en disfrutar de éste, lo más posible. Ayudar a ganar. Cuando ganas todo es bueno: el tiempo, la comida, tu casa... Jugar en España siempre es bueno para mí.