Cuando Will Thomas se marchó desde el Unicaja rumbo a Valencia hubo algún rumor que decía que no aguantaba a Joan Plaza. El tiempo pone en perspectiva todo. Will Thomas firma ahora un contrato de dos temporadas con el Zenit que dirige Joan Plaza.

En efecto, el de Baltimore, tras tres temporadas en Valencia, donde ha dado un rendimiento sensacional y fue el MVP de la última final de la Eurocup, se marcha con el técnico catalán a su aventura rusa. Jugará la Euroliga esta campaña tras la invitación recibida por la organización.

Y el debut de Thomas con la camiseta del Zenit será precisamente en Málaga, en el Torneo Costa del Sol. El Zenit hará el grueso de su pretemporada en España y sus primeros encuentros serán ante Unicaja y Real Madrid en suelo malagueño.