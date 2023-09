Yankuba Sima, sobre Jahlil Okafor: "Me gusta enfrentarme contra buenos rivales"

El Unicaja jugará su segundo encuentro de la Liga Endesa contra el Casademont Zaragoza tras su autoritaria victoria en casa frente a un rival directo, como fue el caso del Iberostar Tenerife en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Yankuba Sima habló antes del duelo contra el cuadro aragonés.

Antes de nada, el interior quiso comentar sus sensaciones tras su regreso a las canchas: "Sorprendentemente, me sentí bastante bien. Sí que me costó un poco ritmo al principio de partido, pero yo creo que bueno mis compañeros hicieron muy buen trabajo y yo creo que el momento de la segunda parte, pues, me ayudó a ritmo a confianza en el juego yo creo que hicimos un muy buen trabajo siendo agresivos en defensa y bueno también jugamos bastante nuestro juego y corrimos a nuestro ritmo a contraataques y un juego rápido y es donde me siento cómodo Y ya te digo me sentí bastante bien para ser el primer partido de temporada y como tú dices venía con muchas ganas ya después de estar todo un verano entrenando y desgraciadamente, pues, Pues justo antes de empezar la pretemporada, pues, sufrió la lesión, pero gracias a Dios ya me he recuperado bien y estoy con el equipo y muy contento por mi primer partido y obviamente por la victoria".

Tras esto, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la continuidad del bloque de la pasada campaña: "Sí, yo creo que obviamente es muy bueno, que casi toda la plantilla de la temporada pasada sigue y solo tuvimos dos incorporaciones nuevas como Cameron y Diop y yo creo que el hecho de conocernos ya desde la temporada pasada y todo el éxito, que tuvimos, pues, se hace más fácil no el empezar con buenas sensaciones ya conocemos del juego lo que quiere el entrenador y yo creo que hicimos una muy buena pretemporada y creo que el momento de la temporada pasada y las buenas sensaciones con la que con la que acabamos, pues, ayuda a empezar con esa química digo yo y yo creo que tenemos buenas sensaciones y queremos seguir así para tener éxito esta temporada también".

El pívot hizo una valoración sobre el calendario de este inicio de curso: "Es exigente. Tuvimos un partido hace pocos días y ahora hoy toca viajar de nuevo y preparar un partido nuevo que va a ser muy exigente en Zaragoza que siempre son complicados. Es un rival muy complicado, sobre todo cuando juegan en casa, así que tenemos que preparar muy bien este partido para intentar llevarnos la victoria y como tú dices esta primera semana y hay poco tiempo para ni para muchas alegrías ni si pierdes algún partido, pues tampoco es que pensar mucho porque son tres partidos en básicamente siete días entonces hay que preparar bien el partido para intentar afrontar lo mejor posible".

Sima habló del rival de cuadro de Aragón: "Pues un rival muy motivado, tienen a muchísimas nuevas incorporaciones, ayer también incorporaron a Mitchell Watt y bueno esperamos un equipo con muy motivado en frente de su afición y yo creo que jugadores que también quieren demostrar no en esta liga, así que ya te digo será un rival muy complicado bien entrenado y si estás está claro que van a intentar llevarse la victoria en frente de su afición. Entonces, nosotros tenemos que preparar bien el partido, a jugar nuestro juego, a salir, a intentar jugar más duros que ellos y seguro que tenemos opciones a ganar".

El interior comentó su postura sobre tener enfrente al tercer seleccionado en el Draft de la NBA Okafor: "A mí me gusta jugar contra buenos rivales a probarme también, así que está claro que es un jugador muy completo, sí que viene de estar un tiempo fuera por una larga lesión, pero todo mundo sabe la calidad que tiene y el talento que tiene va a ser un rival duro, pero ya te digo nosotros creemos que hemos hecho muy buen trabajo esta pretemporada gracias a Dios mis compañeros confían en mí y confían en qué vamos a hacer un buen partido, así que estamos listos para el partido".