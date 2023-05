Yankuba Sima invoca al "infierno verde"

El pívot del Unicaja Yankuba Sima valoró el segundo partido que disputará el equipo en los cuartos de final del play off de la Liga Endesa frente al Lenovo Tenerife. El jugador catalán, que está haciendo un gran trabajo sobre Shermadini, apuntó que el equipo tiene “muchas de que llegue el jueves para disfrutar de un ambiente de play off aquí en el Carpena y enfrentarnos una vez más al Lenovo Tenerife. Será un partido complicado, pero vamos a intentar sacarlo adelante”.

Sobre el primer duelo, que se saldó con una victoria malagueña que supuso recuperar el factor cancha (59-72), Sima indicó que “se les notó incómodos, pero es un equipo que nunca se rinde y tiene muchísima experiencia. Estamos seguros de que después del partido que hicimos, van a hacer ajustes e intentar arreglar cosas que hicieron mal en el encuentro. A nosotros nos salió un muy buen partido y para ellos ahora mismo es una situación de vida o muerte y van a salir con muchísima intensidad para intentar ganar. Tenemos que estar preparados porque, como dijo Ibon Navarro, creemos que no va a tener nada que ver el partido aquí en casa con el primero que jugamos allí”.

Acerca de la defensa a los dos pilares sobre los que gira el juego tinerfeño, Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini, el pívot subrayó que “no es fácil parar a este dúo, llevan años jugando juntos y es por algo que son de los mejores de la liga. Pero lo del domingo fue un esfuerzo colectivo del equipo, ayudándonos los unos a los otros y haciendo caso a lo que el cuerpo técnico nos pedía. Pero dentro de todo lo que cabe, es fundamental la intensidad. Salimos con hambre, estuvimos muy concentrados en los detalles, y le pusimos ganas, ayudándonos los unos a los otros”.

Una de las claves, en su opinión, es el ritmo. “En los dos últimos partidos que hemos jugado contra ellos hemos impuesto nuestro ritmo de juego, a jugar a muchas posesiones, a correr. Es como nos sentimos más cómodos y como les podemos hacer daño. Vamos a intentar mantenerlo”, proseguía el gerundense.

Sobre su rendimiento individual en estos partidos ante el Lenovo Tenerife, en el que ha realizado una gran labor defensiva sobre Shermadini, Sima confesó que “poco a poco me siento más cómodo. No es un trabajo fácil parar a Shermadini, pero sí que me siento más cómodo, intentando ayudar al equipo en lo que me pide el entrenador. A partir de ahí, poco a poco ir generando y ayudando al equipo”.

Por último, sobre la respuesta de la afición de cara a este encuentro tan importante del jueves, Sima ha asegurado que “esperamos un ambientazo. Es un partido que nos puede dar la clasificación para semifinales y esperamos estar a la altura. Sabemos que los aficionados van a venir a apoyarnos y van a hacer de esto un infierno verde. Intentaremos todos juntos hacer ese avance a semifinales”.