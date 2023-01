Yankuba Sima, el fichaje que quiere el Unicaja, no juega con el Reyer Venezia

El Unicaja sigue trabajando en la llegada de Yankuba Sima como primera opción para reforzar al equipo por la lesión de Augusto Lima. El jugador catalán de origen gambiano es el preferido por el club para rellenar el hueco del brasileño. Se van dando pasos aunque la negociación no es sencilla por los derechos que tiene el Manresa. Por todo lo que implica su fichaje, al ser cupo y no tener que hacer descartes en BCL y un hombre aún con proyección para mejorar, es el que más llena en una situación complicada.

Un detalle significativo es que el pívot (2.11 metros y 26 años) no ha jugado este domingo en el partido que tenía que jugar su equipo aún oficialmente, el Reyer Venezia, en la Lega ante el Verona en casa. De hecho, Sima no se ha vestido siquiera entre los 12 jugadores de Walter de Raffaele. Ya tampoco se desenvolvió el pasado lunes, aunque sí se vistió, el pasado lunes contra el Nutribullet Treviso. No constaba previamente ningún problema físico. Indicios de que la operación puede cristalizar en breve. Había que desbloquear también la situación con el Baxi Manresa, que tiene sus derechos para la ACB, si se quería adquirir en propiedad al jugador para el año venidero también.