Yannick Nzosa ya aparece en el Top 5 de previsiones del draft de la NBA de 2022

La pandemia ha evitado un trasiego constante de ojeadores de la NBA para ver las evoluciones de Yannick Nzosa, pero su impacto no ha pasado desapercibido en sus primeros meses en el baloncesto profesional. El Unicaja tiene pactada una ampliación de contrato con sus agentes, que entienden que está en el lugar adecuado para preparar el salto a la NBA. La idea es aguantar dos años aquí para prepararse bien, pero los acontecimientos pueden prepararse en función de su rendimiento.

Nzosa se ha perdido los dos últimos partidos por problemas en los abductores, que venía arrastrando desde meses atrás pero que ya se hicieron más serios en el último mes y le impedía ejercitarse sin dolor. Para hoy estaba previsto que se pruebe e integre en la dinámica del equipo, en función de sus sensaciones. Desde la NBA, no obstante, no se pierde hilo con cómo ha explotado. Y hay previsiones del draft que le colocan muy arriba ya en 2022, el primer año en el que ya podría presentarse, cuando cumple 19 años. Su año natural es 2025 (cuando se cumplen los 22 años), pero queda lejos por su proyección.

Las competiciones colegiales y universitarias no se han desarrollado con normalidad en las dos últimas temporadas y ello propicia que haya incertidumbre con la siguiente camada de jugadores que aterricen en la NBA después de que se celebre el draft este próximo 29 de julio, un mes después de lo habitual por el retraso de la temporada a causa de la pandemia. No se les ha visto competir con mucha continuidad. Así que los próximos torneos FIBA (si Nzosa consigue la nacionalidad española, como se espera, antes del verano podría ir Mundial sub 19 o al Europeo sub 18 este verano) pueden modificar opiniones y las competiciones que se siguen desarrollando en Europa hacen que aparezca un alto número de jugadores internacionales en puestos altos del draft.

ESPN hace una proyección para 2022 en la que coloca a Nzosa en el puesto 4 del draft en 2022. Eso le supondría, en términos económicos, un contrato asegurado por cuatro años con unos 32 millones de dólares (unos 26 millones de euros), partiendo desde 7 millones el primer año (5.8 de euros), con lo que podría sufragar tranquilamente los en torno a 700.000 euros que puede pagar cada franquicia por traspaso sin que grave para su límite salarial. Es la cifra que se dejó pactada (1.500.000 euros para otro club europeo) por sus agentes y mentores cuando estuvieron en Málaga hace un par de meses. Las oscilaciones, sobre todo con más de un año vista, son grandes en estas listas, jugadores que se proyectan muy arriba caen por diversos motivos y al contrario, otros explotan y se elevan, pero es una guía de por dónde van los tiros y de cómo de interesante es un jugador como Nzosa para la NBA, genera atracción entre los scouts.

Aparecen también Nikola Jovic (Mega Soccerbet) en el puesto 12; Jean Montero (Gran Canaria, que también estuvo en la agenda del Unicaja) en el puesto 15; Tristan Vukcevic (Real Madrid) en el 19, Fedor Zugic (Buducnost) en el 21; Boris Tisma (cedido en el Betis por el Madrid) en el 29; y Khalifa Diop (Gran Canaria, 30). También, ya en segunda ronda, el brasileño Gui Santos (Minas) en el 33; Mario Nakic (Oostende) en el 36; Abramo Canka (Nevezis) en el 37; Carlos Alocén (Real Madrid) en el 41; Ismael Kamagate (Paris Basket) en el 48; Malcolm Cazalon (Mega Soccerbet) en el 49; Henri Drell (Pesaro) en el 51; Tom Digbeu (Prieni Cbet) en el 53; Pavel Savkov (Baskonia) en el 57; y Noam Dovrat (Rishon Le-Zion) en el 59. Es previsible que conforme aumenten los partidos y exposición de los jugadores estadounidenses en formación. Otra web, Draftroom, coloca a Nzosa en el número 5. "Cambia el juego desde de la defensa, con altura y envergadura de élite y movilidad. Atleta irreal para su altura" decía en su informe.

Los mejores canteranos del Unicaja que salieron en el draft fueron Fran Vázquez y Domantas Sabonis (este tras dos años en Gonzaga), que salieron en el puesto 11. También fueron elegidos en segunda ronda Paulao Prestes, Ognjen Kuzmic y Álex Abrines (tras dos años en el Barcelona). Y Vitor Faverani llegó a jugar tras formarse en Los Guindos. Es muy pronto aún, pero Yannick Nzosa llama la atención. De momento, está nominado a Mejor Defensor y Mejor Joven de la Liga Endesa en el año de su debut.