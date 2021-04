Yannick Nzosa para por molestias en el abductor

El Unicaja retomó la actividad este martes después de descansar el lunes. Aunque ha habido parón competitivo por la jornada de descanso en la Liga Endesa, sólo descansará tres días entre el último partido ante el Burgos y el de este sábado en Andorra. El equipo entrenó toda la Semana Santa con un único día de descanso y tras trabajar viernes, sábado y domingo, el lunes tuvo una jornada de asueto para coger fuerzas antes del partido del próximo sábado ante el Morabanc Andorra. Los jugadores realizaron una sesión de entrenamiento físico en el gimnasio y un trabajo físico-técnico en la cancha.

En este regreso al trabajo, no pudieron participar Yannick Nzosa, al que unas molestias en el adductor de la pierna izquierda le han impedido entrenar junto a sus compañeros, ni Axel Bouteille, que se encuentra a la espera de que su esposa dé a luz. En el caso del congoleño, ya tuvo problemas en la zona y, aunque él no quiere parar y tolera el dolor, se aconsejó el reposo para que llegue a punto para el partido del sábado ante el Andorra, rival ante el que en la primera vuelta realizó su recordado debut con el primer equipo. El resto del equipo siguió trabajando, con Carlos Suárez a buen ritmo, así que, si no hay percances físicos en los días previos, Katsikaris deberá descartar a un jugador para que se vista en el encuentro ante los andorranos, esencial en la pelea por el play off ante un contricante directo en la pelea.

Y es que tras 14 días sin competir, el Unicaja afronta el encuentro ante el Morabanc el próximo sábado, a las 20:45 horas, un partido correspondiente a la Jornada 30 de la Liga Endesa que se podrá seguir en directo en Movistar Deportes (dial 53).