Yannick Nzosa, nacionalización interruptus

Yannick Nzosa mejora bastante de su lesión en el pubis que le impidió jugar en el último mes y medio de competición con el primer equipo del Unicaja. El edema que tenía en la zona ha menguado bastante y progresivamente puede hacer más ejercicios y de más intensidad, aunque obviamente no se arriesga en este tramo de temporada. En breve irá unos días a su Kinshasa natal para estar con la familia y regresará semanas después a Málaga para pasar una revisión antes de viajar a Los Angeles, donde tiene previsto trabajar antes de la pretemporada en un campus con su agencia de representación.

El congoleño ocupará un lugar en la rotación del equipo de Katsikaris la próxima temporada, habrá que ver con qué rol en función de cómo se remate la plantilla con llegadas y salidas. En principio, él y Rubén Guerrero serán dos de los tres pívots, uno más debería llegar. Se descartó, pese a su mejora, que jugara el Campeonato de España junior, que se celebrará del 24 al 30 de junio en Granada. La etapa junior ya es historia para el prometedor jugador africano, que ha tenido un primer año impactante pese a ese tramo final inédito.

Por edad, Nzosa podría estar en la convocatoria de España sub 19 para el Mundial. Trabaja desde hace meses la Federación Española, con la ayuda del Unicaja, para obtener la nacionalización y que pueda jugar ya con los equipos inferiores, pero aún no es posible. Sergio Scariolo hablaba de ese parón en el proceso. "No hay esa posibilidad, a nivel administrativo, de que juegue ahora, de nacionalizarse baloncestísticamente ahora mismo. Sí, desde luego, es un gran proyecto. Por ahora, que lo disfrute Unicaja, que lo cuide y a ver si se consiguen arreglar las cosas y los papeles para que pueda jugar", afirmaba el seleccionador nacional.

En efecto, hay una nueva norma de la FIBA en trámite de aprobación que podría hacer que fuera necesario esperar unos años para que los nacionalizados jueguen con otro país, pero no está claro que afecte a Nzosa por haber emprendido antes el proceso. También se avanza en que los jugadores que adquieran otra nacionalidad por vía de naturaleza con más de 16 años no puedan jugar en categorías inferiores con el nuevo país. Es por ello que se trabaja desde la Federación para desbloquear la situación y que Nzosa, previo paso por el Consejo de Ministros, sea español por carta de naturaleza. Si todo marcha en orden, podría estar disponible para la ventana del próximo mes de noviembre, rumbo al Mundial de 2023, a nivel absoluto, en caso de que Sergio Scariolo y la FEB lo consideren oportuno.