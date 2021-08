Youssou Ndoye, una opción que no se contempla

La búsqueda de un pívot es lo más perentorio para el Unicaja, hasta el nuevo presidente, Antonio Jesús López Nieto, lo verbalizó en su primer contacto público. Juanma Rodríguez, director deportivo, que será presentado en principio este martes, ya está en contacto con Fotis Katsikaris para encontrar la pieza que se adapte más a lo que pretende el entrenador para equilibrar la plantilla. El técnico griego llega a Málaga en las próximas horas para acelerar in situ la preparación para la próxima temporada. El trabajo en pista arrancará el próximo sábado 14.

Siempre dentro de un marco presupuestario que no es boyante, “decidirán los que saben”, en boca del presidente. Se vinculó con el Unicaja a Youssou Ndoye, pívot fichado por Juanma Rodríguez para el Coosur Betis y que acabó a nivel creciente la temporada a las órdenes de Joan Plaza. Pero no será Ndoye el jugador que complete la plantilla (a expensas de movimientos posteriores, ahora mismo improbables). Hay varias razones, que empiezan en las características del jugador senegalés, que fue ofrecido semanas atrás y que no casan con lo que se busca para terminar la plantilla. Y siguen también con un tema ético. Un error humano de Juanma Rodríguez a la hora de colocar en el tanteo en la ACB a Ndoye dejó libre al interior para fichar por cualquier club de la Liga Endesa sin que el Coosur pudiera interceder. Por integridad y honestidad, su nombre no es una opción para el Unicaja.

La agencia libre de la NBA se abrió esta semana y suele acarrear un efecto dominó en todo el mercado mundial, una vez los peces gordos pescan los demás meten la caña. El Unicaja no se va a precipitar. Hay opciones muy interesantes pero no testadas en Europa o ACB y alguna que se va de precio. Pero hay confianza en cerrar el fichaje de un cinco de garantías.