Antonio Jesús López Nieto quiso dejar claro que será la dirección deportiva en el Unicaja encabezada por Juanma Rodríguez quien marcará la línea de actuación, alineado con Fotis Katsikaris. Pero dio algunos apuntes sobre cómo es la situación deportiva del club.

"Tendremos un club competitivo, hemos estado en un periodo de transición, redefiniendo nuestro proyecto, pero no en crisis. Un señor que se fuera en mayo y regresa ahora vería que está lo que el cuerpo técnico decidía, se han realizado operaciones y fichajes. De la multitud de nombres que han salido no han estado siquiera planteados, es algo a colegir", exponía López Nieto: "Estamos intentando rematar la plantilla con un cinco de garantías para tener un club que compita, según dicen los técnicos. Vengo a facilitar la financiación, el envoltorio. En lo deportivo los que mandan son los que saben, el director deportivo y el entrenador. Tenemos que estar pendientes de lo que envuelve. Los ejecutivos son ejecutivos, es bueno que sean aficionados, que no profundicen. Queremos que el Carpena disfrute, le traslado el agradecimiento y pido paciencia. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a contar con ellos. Para el que duda, lo respeto absolutamente, acepto todas las opiniones. Estoy convencido de que desde abajo lo haré bien para estar a la altura de los anteriores presidentes. Trabajaré desde las 8:00 hasta que se vaya al sol. Como había advertido, el equipo va a tener rumbo. No va a haber dudas con el equipo femenino, los técnicos harán evaluación de la cantera y para organizarla tenemos que hacer lo que entiendan los técnicos".

"Un plan estratégico tiene objetivos. Hay que acertar en el fichaje de un cinco, que Juanma y Fotis están manos a la obra. No soy tonto, en lo que primero que se gana crédito para trabajar y tener margen en en tener resultados. A los jugadores hay que exigirles que llevar la camiseta verde es un orgullo. El máximo compromiso. Tienen que tener un compromiso absoluto en entrega, hay días y malos, pero el compromiso debe siempre. Llevo tres días, he hecho mis análisis, bastante intensos. Habrá algunos cambios de funcionamiento interno, la conexión con los aficionados es fundamental, va más allá de lo económico. La afición no tiene precio, los clubes buscan la fidelización de la gente. Queremos que puedan volver, recuperar gente joven, se están haciendo mayor las gradas, hay que competir con Netflix y HBO, conseguir que los jóvenes vayan a los deportes de consumo, que se aficionen. Vamos a mantener la cantera, siempre tiene que haber jugadores de Málaga, que sean bandera de una cantera fructífera, que haya identidad, tenemos que continuar, si podemos mejorando las prestaciones de cantera", exponía López Nieto.

Pensando en el futuro, López Nieto decía que "esta temporada la plantilla está hecha, el mercado está como está, quizá con libertad de acción hubiera habido una plantilla distinta. Pero con el mercado no hay que correr, va a venir a menos, estoy convencido de que hay que ir despacio. Si tenemos la oportunidad de mantener nuestro presupuesto, nuestro rumbo, es posible que hagamos una plantilla más versátil. Pero ahora estoy encantado. Es un club bien estructurado, pero tiene vueltas de tuerca y una impronta que cada uno le pone. La afición que esté muy tranquila, que nos den el margen de 50-100 días. No me importa que se metan conmigo, al resto del staff, jugadores y trabajadores, que a lo apoyen porque es bueno para la entidad. ¿Renegociar contratos? Lo que estemos haciendo, a través del director deportivo, queda entre nosotros. hay que respetarles su intimidad. Tenemos contratos firmados que asumimos totalmente, esto es deporte profesional. El club ahora mismo lo quiere es un cinco que de alguna manera refuerce nuestro jeugo interior. Si hubiera alguna salida... Ni me planteo que estamos negociando, para mí son mis jugadores, los mejores de España".