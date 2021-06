Zverev, sexto del mundo, será el rival de Davidovich en cuartos de final de Roland Garros

Como no podía ser de otra forma, en cuartos de final de Roland Garros no habrá un contrario sencillo. Será el alemán Sasha Zverev quien se mida a Alejandro Davidovich en el duelo entre los ocho mejores del mítico torneo parisino. El alemán venció sin problemas al japonés Kei Nishikori por un claro 6-4, 6-1 y 6-1 en apenas dos horas de partido. Llegará más descansado que Davidovich. Tras jugar cinco sets y remontar un 0-2 en la primera ronda ante su compatriota Otte, no ha cedido ningún set más ante Safiulin, Djere y Nishikori.

No será la primera vez que se encuentren Alejandro Davidovich y Zverev. De hecho, el alemán fue el tope del malagueño en la anterior mejor participación en un gran slam. Venció el alemán sin problemas por 6-2, 6-2 y 6-1 en los octavos de final del pasado USOpen. Meses más tarde se encontraron en Colonia, en pista cubierta en las semifinales del torneo alemán, y ahí cambió la historia y el malagueño compitió bastante bien, aunque cayó por 7-5 y 7-6. Será la primera vez sobre tierra batida. Zverev, de 24 años y 1.98 metros, es actualmente el sexto mejor jugador del mundo y llegó a ser el tercero en 2017.