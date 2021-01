Se aclara el camino hacia la Copa del Unicaja: el Manresa ya es el único rival

El Unicaja está más cerca de la Copa del Rey. No está certificado, pero el billete para el torneo que se celebrará en febrero en Madrid es mucho más asequible tras este lunes. Hay un asunto claro, si gana al Baskonia será el octavo pasajero después de que Real Madrid, Iberostar Tenerife Tenerife, Barcelona, Baskonia, San Pablo Burgos, Joventut y Valencia Básket tengan ya garantizada su presencia en la capital de España en unas semanas.

Donde se ha aclarado el panorama es en el escenario de una derrota ante los vascos. En ese caso debían darse varias condiciones, pero casi todas ya se han caído. La primera es que el UCAM Murcia ya está fuera de la pelea por disputar la Copa. Hay un brote de COVID-19 en el club pimentonero y se aplazó su encuentro contra el Real Madrid de la jornada 19, la del corte, previsto para este fin de semana. La ACB determinó que el porcentaje de victorias fuera la solución a los positivos por coronavirus que pudieran surgir para que todos los equipos partieran en igualdad de condiciones tras el corte a pesar de no haber disputado el mismo número de partidos.

Otro que ya no tiene opciones es el Morabanc Andorra, que no podía perder ninguno de los dos duelos que le restaban. No pudo imponerse al Real Madrid este lunes en el Principado (69-75), lo que le saca de la ecuación. El asunto ahora está entre el Baxi Manresa y el Unicaja. Los malagueños saltarán el domingo a las 18:30 sabiendo lo que les vale. Los catalanes reciben al Barça en el Nou Congost el sábado a las 20:45 horas con la necesidad de ganar para apurar sus opciones. Si pierden, los de Luis Casimiro estarán en la Copa del Rey, dando igual el resultado de su partido contra el Baskonia. Por lo tanto, a modo de resumen, las cuentas están claras. La victoria del Unicaja le hará jugar la Copa, pero también le vale perder si lo hace el Baxi Manresa.