El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro valoró el partido hecho por su equipo contra el Baxi Manresa: "Regalamos sobre todo el primer tiempo, con un muy mal trabajo en el rebote. Mejoramos en el tercer cuarto algo. Sobre todo, estuvimos al nivel que necesitaba el partido sólo el último cuarto. Regalamos la primera parte y el tercer cuarto y sólo tuvimos la intensidad, la energía y el orgullo que requería el partido en el último cuarto para intentar darle la vuelta. Estuvimos cerca pero no se pudo".

Pero uno de los problemas más claros del Unicaja en esta temporada es el rebote: "Nos falta rebotear sobre todo. El equipo ha hecho lo que es estrategia defensiva hace trabajo, pero hay que culminarlo, porque hay rechaces, con el rebote. Al perder el rebote parece que la solidez defensiva no es tanta. Ellos han sumado muchas canastas de mérito, triples, en los últimos segundos. Necesitamos finalizar con rebote. Tras tiros libres hemos cedido rebotes, eso no puede ser, tenemos que mejorar mucho en el apartado. Demasiadas facilidades. Nos faltó esa energía e intensidad, esa agresividad que sí vimos en el último cuarto. Cuando no haces trabajo, nos falta".

Cuestionado por los pívots y la actuación general de los jugadores interiores, Casimiro repartió culpas: "Estoy preocupado por todos, no sólo por los pívots. En el apartado de rebotes quizá ellos tengan más responsabilidad, los pívots. El día que nos rebotea Joventut es por los exteriores. Me tengo que preocupar con todo el equipo, no sólo señalar a algunos".

Para concluir, confirmó que los suyos no estuvieron a la altura en lo referente a actitud: "He dicho que no, durante tres cuartas partes del partido. Nos faltó energía, orgullo, intensidad del último cuarto. La actitud no fue la adecuada durante tres cuartos. Si no hemos tenido los tres anteriores, pues no".