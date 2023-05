El acuerdo FIBA-Euroliga, primer gran reto de Garbajosa

Jorge Garbajosa regresó de Munich donde se celebró la Asamblea de FIBA Europa como presidente de la institución internacional. Y este lunes compareció ante la prensa el que fuera mítico jugador del Unicaja para solventar dudas. Lo primero que afirmó es que “he tenido el honor y la suerte de vivir un gran fin de semana y agradecer el apoyo de los medios de comunicación en este periodo".



Y después quiso explicar el porqué de presentarse a ese puesto: “El baloncesto ha sido mi vida desde los 13 años. Hace 11 años entré a trabajar en la mejor Federación del mundo. Hace siete salí elegido presidente de la FEB, a la que ha dado más horas que la salud y la familia aconseja. Tengo el mejor equipo del mundo. Pero desde hace unos años he estado muy unido al baloncesto europeo y el cuerpo me pedía trasladar la mentalidad del consenso y la unión a Europa”.



Garbajosa también quiso hablar de la Federación Española asegurando que se encuentra triste porque “ha empezado la cuenta atrás para dejar mi casa. Y tengo pena. Dejo un equipo directivo muy preparado, con unos vicepresidentes con una filosofía de objetivos conjuntas, con una ACB de consenso… Porque el baloncesto español unido no tiene límites”.



Sobre el futuro el nuevo presidente de FIBA Europa aseguró que “mi primer objetivo en FIBA Europa es conseguir un buen acuerdo con la Euroliga, siempre respetando a las selecciones nacionales y a las ligas domésticas. El ‘claim’ de mi candidatura fue ‘Mejor Juntos’. Lo hemos hecho en España, y lo quiero hacer en Europa. En un mundo globalizado la mejor forma de crecer es trabajar juntos".



A partir de ahí Garbajosa apuntó que “hay que dar un impulso al baloncesto femenino, pero no por igualdad sino porque estoy convencido que tiene un margen de crecimiento bestial. Las selecciones compiten en la cancha, pero las Federaciones tienen que trabajar juntas. Hay que trabajar en el baloncesto 3x3, donde Asia ha conseguido una ventaja en los últimos años… pero sobre todo tenemos que conseguir que Europa ejerza un liderazgo mundial y colaborativo con el resto de continentes".