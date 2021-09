Waczynski, mejor embajador del programa One Team de la Euroliga

El programa One Team desveló los ganadores de los premios que otorga anualmente, entre ellos el de mejor embajador, de reciente creación. Una categoría que ha inaugurado Adam Waczynski, quien ha sido elegido como el mejor embajador del programa por su brillante labor la última temporada con la asociación Down Málaga, si bien el jugador ha ido realizándola a lo largo de los últimos tres cursos. One Team reconoce de este modo el gran trabajo de Waczynski entre todos los jugadores de la Euroliga y la Eurocup el curso anterior. El polaco se encuentra sin equipo y se ha estado entrenando en El Palo.

"Me siento emocionado por ganar este premio. Estoy muy feliz porque todos los chicos han realizado un gran trabajo adaptándose a las circunstancias durante la pandemia. Puedo ver cómo han evolucionado, no solo en el baloncesto sino también en los valores de la vida. Para mí ayudar a estos chicos es algo que llevo en mi sangre y mi corazón. Cada vez que estamos juntos me dieron mucha alegría y amor. Animaría a cualquier jugador a trabajar con el programa One Team porque cada minuto que pasamos con los chicos significa un mundo para ellos, incluso si es solo para chatear unos minutos. Puede ser solo una cuestión pequeña para nosotros, pero es algo grande para los chicos. Y a más gente piense de esta manera, más bonito puede ser el mundo", declaró Waczynski tras conocerse el veredicto del jurado.

Además, el Unicaja fue también uno de los equipos finalistas de los premios One Team, que este año han premiado al Olympiacos (Oro), AX Armani Exchange (Plata) y Zalgiris Kaunas (Bronce), además del Baskonia, Mincidelice JL Bourg en Bresse y Zenit San Petersburgo.