El adiós de Rubén Guerrero: "Con mucha pena me despido"

Rubén Guerrero continuará su carrera lejos de Málaga. Se confirmó la salida del pívot del Unicaja tras varias temporadas, aunque se queda en la ACB. El Obradoiro es el que más apostó por el marbellí, que se introduce en una de las grandes factorías de interiores de España. Allí quiere relanzar su carrera y darle continuidad a esa progresión que tenía no hace tanto. Firma dos años por el conjunto gallego, hasta 2024. Un caso parecido al de Francis Alonso. "Hola familia obraidorista. Tengo muchas ganas de veros a todos por el Fontes do Sar y sentir ese cariño que siempre dais. Listo para empezar a trabajar. ¡Nos vemos pronto!", publicaba en redes sociales.

El malagueño también quiso despedirse de manera elegante del club de Los Guindos, donde se formó antes de irse a Estados Unidos y con el que debutó en la ACB. "Hola a todos. Hoy me despido de una afición, un club y una ciudad que ha sido una gran parte de mi vida y que siempre lo será. Hace tres años llegué aquí con la misma ilusión de un niño por jugar en el club de sus sueños. Fueron tres años donde crecí como jugador y como persona, donde los buenos y los malos momentos me han hecho lo que soy hoy. Y aunque es verdad que no ha ido como nos hubiera gustado a todos, siempre intenté y trabajé para dar lo mejor para el equipo en cada partido", escribía el internacional español.

Tenía buenas palabras Rubén Guerrero para el Unicaja. "Quiero dar las gracias al Club Baloncesto Málaga, a los entrenadores y jugadores y por supuesto a toda su afición por la oportunidad y el cariño que me han dado. Con mucha pena me despido hoy y os deseo todos los éxitos del mundo. ¡Nos vemos pronto! Un abrazo muy grande Málaga", cerraba.