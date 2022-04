La afición del Unicaja dice basta

El Carpena ha tragado quina esta temporada, ha tenido un comportamiento difícilmente criticable desde el punto de vista del aficionado. Ha estado con el equipo, ha pitado cuando ya era imposible no hacerlo. Hay quien piensa que demasiado poco. Pero lo que vio ante el Lenovo Tenerife fue demasiado. Pitos desde el tercer cuarto en cada parón, por momentos bronca. Gritos de “fuera, fuera”. Y también de “foto, foto”. La imagen de la plantilla eufórica celebrando el triunfo en el vestuario del Palau Blaugrana la cargó el diablo. No pocos no lo entendieron después de la temporada que se lleva y dos días después de caer eliminados en la BCL. Podía entenderse que la plantilla estaba sufriendo y necesitaba mandar un mensaje de que estaba viva y con fuerzas. Menos de 72 horas después, aquella comunicación positiva de doble filo se había dado la vuelta. Había gente que no entendía esa alegría tras un año doliente. Y lo recordó en medio del burreo del Lenovo Tenerife. También hubo reproches al final hacia el palco al final del encuentro, la primera vez que pasa este año.

Quedan cinco jornadas para el final de la temporada regular. Es iluso pensar en la posibilidad del play off por el título, el objetivo real es quedar décimo para conseguir estar en la Basketball Champions League. Dos de esos partidos serán en casa, ante el Baskonia el sábado 30 de abril y ante el Manresa el miércoles 11 de mayo. Equipos que vendrán con mucho en juego y que no lo pondrán nada sencillo. Lo que sí es seguro es que habrá que hacer una gran limpia en la plantilla. La afición menguante que acude al Carpena (algo más de 4.000) dijo "basta ya".