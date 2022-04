Alberto Díaz, baja para Barcelona

El Unicaja tendrá una baja importante en el Palau Blaugrana este jueves. No forma parte de la expedición que se desplazó a Barcelona Alberto Díaz, que no estará disponible para medirse al Barça. El base tiene problemas en el adductor de la pierna izquierda y ya jugó los últimos encuentros con dolor en la zona. Ahora se ve obligado a parar en una semana con tres encuentros. "Para este partido es baja Alberto Díaz, que no ha viajado a Barcelona debido a unas molestias musculares en la pierna izquierda", informaba el equipo cajista. Se desconoce el tiempo que estará fuera, pero es probable que tampoco esté el domingo.

Sin hacer referencia a él, es decir, sin nombrarlo, pero Ibon Navarro ya alertó en rueda de prensa después de perder contra el Baxi Manresa en la Basketball Champions League que había un integrante de la plantilla con problemas físicos. "Hay un jugador que no tendría que haber jugado ni hoy [por el martes] ni el otro día porque está lesionado. Ha puesto su salud en riesgo para ayudar al equipo. Esas, que no las sabéis porque no las tenéis que saber, las sé yo y las valoro yo", contó. La vuelta de Jaime Fernández alivia esta ausencia y será el madrileño, junto con Matt Mooney, el encargado de la dirección de juego en la pista del líder de la ACB.