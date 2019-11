"La defensa es nuestra pieza clave, nuestra seña de identidad"

Se ha escrito mucho sobre el ataque y la defensa del Unicaja, actualmente casi polos opuestos en la ACB. El equipo malagueño tiene un buen cerrojo (segunda mejor defensa tras el Real Madrid), aunque es el peor conjunto en el aro ajeno. "No entran los tiros, es algo que lo intentamos y no podemos controlar. El baloncesto es así. Tenemos que seguir trabajando para hacer los tiros librados", ponía en contexto Alberto Díaz, que le restaba valor, aunque hacía propósito de enmienda: "Tenemos mucho que mejorar, pero no todo se basa en ataque".

El base, que ya está plenamente restablecido, fue el mejor de los cajistas ante el Bilbao Básket. 11 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y tres robos. Un impacto muy alto en el juego en las estadísticas, pero también en lo que no aparece en ellas. Se comprobó en su ausencia. El pelirrojo es uno de los baluartes defensivos de la plantilla y analizaba la trascendencia de ella para este equipo, con una configuración hecha para dar un alto rendimiento en esa zona de la pista.

"Impusimos un ritmo en defensa alto, lo que queríamos es ser sólidos atrás. Es lo que nos libera en ataque", aseguraba Alberto después de pasar por encima de sus ex, mientras hablaba de la importancia de la defensa para este Unicaja: "Es nuestra pieza clave, no podemos fallar porque es nuestra seña de identidad. Tenemos que estar todos los partidos a este nivel".