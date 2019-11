Un plan semanal inédito: de vuelta al laboratorio

El Unicaja afronta en las próximas dos semanas un escenario inédito en lo que va de temporada, unos dos meses, donde sólo disputará un partido. Primero frente al San Pablo Burgos y después ante el Gran Canaria en el Carpena. Un receso necesario para la plantilla y productivo para Luis Casimiro, que en esta ocasión sí dispondrá de todos los jugadores para poder meterse en el laboratorio.

La FIBA decidió eliminar el pasado junio una de las cuatro ventanas que había durante el curso, eligiendo la de noviembre. A ella se había expuesto el Unicaja la campaña anterior, donde hubo consecuencias manifiestas. El equipo malagueño, que era un ciclón hasta entonces, comenzó una cuesta abajo que terminó en un año muy mejorable. Ahora el entrenador dispondrá de todas sus piezas, lo que agradece. "Nos viene bien, al que se le ocurriera quitar las ventanas nos hace un favor tremendo, por varias cosas", explicaba después de ganar al Bilbao Básket.

"Con Jaime nos viene bien en su tratamiento tener semanas largas y no tener viajes, para la recuperación del tobillo de Elegar también, para que Alberto pueda seguir trabajando y cogiendo más ritmo también", afirmaba el técnico cajista sobre los jugadores que tienen o superaron lesiones, mientras daba más detalles: "También para que todos los que necesitan hacer un trabajo extra personalizado, aprovechemos de lunes a miércoles para hacerlo y volvamos a partir de ahí centrarnos más en Burgos".

Este paréntesis competitivo en la Eurocup, que ya tenía diseñado el calendario cuando la FIBA tomó la decisión, ayuda a aumentar el libreto táctico. "Esas dos semanas de ese trabajo nos viene bien. Hay un momento en que entrenas con el vídeo, viaje y partido, viaje y partido... Sólo competimos y viajamos muchas veces. Los entrenamientos que podemos hacer no son de una gran carga física, tenemos que entrenar y aprender muchas cosas del vídeo. Estas dos semanas tendremos más trabajo en cancha y aplicarla. Hay que positivizar y en este caso estoy convencido de que nos vendrá bien", detallaba Casimiro.

Uno de los grandes beneficiados de este calendario menos exigente es Jaime Fernández, que aún se resiente del espolón que tiene en el talón del pie derecho. "No estoy al nivel al que yo quiero estar, no estoy en mi mejor momento. Es un problema que llevo tiempo teniendo y ahora está en una fase aguda", afirmaba el escolta en vestuarios en palabras sinceras, mientras hablaba de cómo seguirá ese nuevo tratamiento que empezó recientemente: "Me siento cuidado y lo estamos llevando con los médicos y los fisios. Ahora que no jugamos Eurocup tenemos tiempo para seguir el tratamiento y esperamos que pueda mejorar".

El Unicaja disputará su partido de la Liga Endesa el sábado a las 18:00 horas en el Coliseum de Burgos, ante un equipo que marcha por delante del equipo malagueño, con un balance de seis victorias y cuatro tropiezos. El plan semanal del entrenador es que la plantilla descansará el miércoles y completará cuatro sesiones antes de desplazarse hacia la ciudad castellanoleonesa. Se espera en ese sentido un pase adelante en la conjunción definitiva de todas las piezas y también en el panorama ofensivo, donde queda más margen de mejora.