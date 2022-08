El alegato del presidente de la Fundación Unicaja sobre el club de baloncesto

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, no es alguien precisamente ajeno al baloncesto. Fue presidente, estuvo en la unión entre Caja de Ronda y Maristas que derivó en el Unicaja actual y no ha perdido el contacto con la entidad. Se cumplen esta temporada 30 años de esa fusión. En la presentación del acuerdo de patrocinio por el que el Ayuntamiento ayudará en los actos por la efeméride, Domínguez tuvo una alocución larga en la que lanzó un alegato sobre la vinculación de la Fundación con el baloncesto en Málaga. En estos tiempos en los que ha habido dudas, tribulaciones y turbulencias sobre las aportaciones y el futuro, el hombre que preside la entidad que es propietaria casi al 100% del club fue bastante claro. Su primera aparición pública después de su nombramiento fue en el campus del Unicaja en la Universidad Laboral.

"Para la Fundación Unicaja constituye un motivo de enorme satisfacción conmemorar una efeméride tan significativa en la historia del deporte malagueño y andaluz. Se trata de un evento lleno de simbolismo. Sintetiza una trayectoria de 30 años de apoyo al deporte de alta competición. Si computamos la etapa anterior, ahora en agosto se cumplen 45 años desde que en 1977 arrancara este compromiso permanente con el deporte de la Fundación y las entidades que le han precedido. Esa trayectoria de 45 años difícilmente encuentra parangón no sólo en el panorama nacional sino en el internacional", arrancaba Domínguez.

"En mi caso se añaden algunas connotaciones emotivas por haber participado de lleno en ese proceso de transformación de Sociedad Deportiva a Sociedad Anónima Deportiva, coincidente en el tiempo con la integración de los dos clubes malagueños que militaban entonces en la Liga ACB, Caja de Ronda y Mayoral Maristas. Tuve el honor de firmar la escritura de constitución que dio origen a la nueva sociedad e incluso de suscribir simbólicamente una acción de esa nueva sociedad", relataba sobre aquel año 92 en el que convergieron fuerzas de los dos clubes que estaban en la élite: "Fue un proceso bastante arduo y complejo, pero también muy ilusionante. Los comienzos no fueron fáciles y hubo que sortear bastantes dificultades, muchas trabas y hay una intrahistoria que está llena de anécdotas y hechos bastante curiosos. Había incluso bastante escepticismo sobre la continuidad del proyecto y todas las expectativas no eran precisamente siempre alentadoras. Se extendió que las siglas SAD estaban apuntado al significado de Sociedad A Desparecer. Afortunadamente no se cumplió ese vaticinio y aquí estamos 30 años después. El club se consolidó, se afianzó en las competiciones nacionales e internacionales y fue el motor decisivo para la construcción del nuevo Palacio de Deportes. Durante décadas el club ha sido un buque insignia del deporte malagueño y andaluz en España y Europa. Ha conseguido en esta etapa notables éxitos y conquistado algunos títulos, pero desde mi punto de vista lo más importante es que el club se ha convertido en una seña de identidad de la sociedad malagueña".

Defendió Domínguez la vinculación de la Fundación al baloncesto y a un club profesional. "Forma parte de su capital social y es un referente de transmisión de los más nobles valores asociados al deporte. Esfuerzo, superación, juego limpio, sacrificio, constancia... Es sumamente importante. Históricamente, a lo largo del tiempo, algunas personas nos preguntaban cómo era posible que una entidad de carácter social, como era la caja de ahorros y ahora es la Fundación, podía dar su respaldo a un equipo de élite. Siempre he considerado que ese apoyo tenía bastante connotaciones sociales. Es un símbolo de desarrollo económico y social, aparte de la aportación económica directa e indirecta del club. Yo creo que es muy importante tener un equipo de esa categoría para la imagen y el estatus deportivo de la ciudad y la provincia. Sobre todo, representa un factor crucial para que miles de niños y jóvenes diariamente jueguen al baloncesto y adopten un estilo de vida sano. Podría decirse que el primer equipo es una especie de iceberg. Lo que se ve es el equipo de élite, de ACB, pero hay por debajo una estructura muy importante, tanto propia como en colaboración, juegan muchos niños y jóvenes diariamente en torno a ella y se reflejan en el espejo del primer equipo. Al conmemorar esta efeméride hay que felicitar al club por esta trayectoria pero asimismo a todas las entidades que han hecho posible llegar hasta aquí. A la afición, a los patrocinadores, empleados, directivos, instituciones, colaboradores, medios de comunicación, voluntarios... Forman parte de un auténtico proyecto de interés colectivo. Desde mi punto de vista, recuperar la ilusión en torno a ese proyecto colectivo puede ser el mejor homenaje en estos momentos y un importante aliciente para afrontar el reto deportivo que nos aguarda".

Domínguez fue después cuestionado por varias cuestiones. "No he estado nunca fuera del club. He ocupado cargos durante 20 años, en distintos puestos de la directiva. En el banco he tenido contacto directo con respecto al patrocinio al club. He tenido un seguimiento permanente. Lo importante lo he subrayado. Se han superado etapas muy difíciles, tanto desde el punto de vista financiero con la gran crisis que hubo, la del covid... Seguimos vivos con mucha ilusión. El club mantiene una estructura hoy día muy potente, mucho más que la que existía en 1992. Cuenta con buenos técnicos, buenos profesionales y una gran plantilla. También con un Consejo de Administración muy adecuado y eso son mimbres para tener una buena expectativa y ser optimistas respecto al futuro", proseguía Domínguez, que miraba hacia delante al referirse a la entidad baloncestística: "Desde el punto de vista de la Fundación, la vinculación con el club forma parte de nuestro capital social en la sociedad malagueña, tanto en la ciudad como en la provincia. Nuestro compromiso va a seguir siendo vivo con el club siempre en la medida de nuestras posibilidades. Somos accionistas de un banco y nos nutrimos fundamentalmente de los dividendos que nos vengan de la entidad bancaria. Cuanto mejor le vaya a la entidad bancaria y tenga más dividendos tendremos más recursos. Nosotros vamos a hacer un examen de lo que es nuestra obra social básica, nuclear, con objeto de que en incluso en épocas donde nuestros recursos sean escasos podamos mantenerla. Dentro de la obra social básica siempre estará, dentro de nuestras posibilidades, el club de baloncesto, es un compromiso asumido por la Fundación".

Por último, Domínguez fue preguntado por la presidencia de López Nieto y su compatibilidad con el cargo de patrono de la Fundación. Se ha referido alguna vez el alcalde De la Torre al asunto, recomendando al presidente cajista que dejara la Fundación. "Es un tema que él tendrá que decidir y valorar, la exigencia y dedicación que tiene en cada caso. Si ve que es compatible, en principio no tendría por qué dejarlo, es un tema que le concierne a él", aseguró Domínguez sobre la situación en la que está López Nieto: "Lo podremos hablar, pero entiendo que puede ser compatible si se delimitan adecuadamente los ámbitos y se evalúa cuál es el estatus de cada una de esas posiciones. Es un tema que habrá que hablar, pero en el que él tendrá que valorar el alcance de su actuación, si tiene la dedicación suficiente para ejercer ese puesto con arreglo a la responsabilidades que le exigen cada uno de ellos".