Aleksa Avramovic, una opción para el Unicaja

Aleksa Avramovic es una de las opciones que tiene el Unicaja encima de la mesa para reforzar el perímetro. Se trata de un escolta de 24 años y 1.92 metros que esta temporada ha jugado en el Pallacanestro Varese italiano. Está libre y ha sido ofrecido al equipo malagueño, donde gusta. KiaEnZona informó de que su fichaje está cerrado, pero desde el club de Los Guindos afirman que es una opción más sobre la mesa y que aún no hay un acuerdo cerrado entre ambas partes para su incorporación.

Avramovic destaca por su faceta anotadora, siendo un buen lanzador de tres. En su última temporada ha promediado 16.7 puntos, 2.9 rebotes y 2.6 asistencias en algo más de 25 minutos en la pista entre la Lega italiana y la FIBA Europe Cup. Sobresale el porcentaje desde el perímetro en la competición nacional, con un 40% lanzando más de cinco triples por partido. Bajó mucho en el torneo continental, con un pobre 22%. En la Lega no disputó el play off, el Varese quedó noveno, pero en el último partido se despidió con 30 puntos frente al Virtus Bologna. En la FIBA Europe Cup, cuarta competición en el rango europeo, su equipo llegó a semifinales. Acabó como el máximo anotador global del conjunto transalpino.

El combo ha estado tres temporadas en el Varese italiano, donde no ha dejado de crecer en cada año. Inició su carrera en el KK Borac Cacak, para luego fichar por el OKK Belgrado. Volvería al equipo de su ciudad y en 2016 daría el salto a Italia. Ahora Avramovic quiere dar un nuevo impulso a su carrera, como él mismo confirmaba. El Unicaja cuadraría en esas ambiciosas aspiraciones. "Todas las separaciones son un poco tristes, en este momento no me gusta ir pero es la evolución natural de las cosas. Es un ciclo acabado y es el momento adecuado para cambiar", decía, para añadir: "Todavía no sé dónde terminaré, quiero elegir un equipo donde pueda crecer pero al mismo tiempo luchar por los trofeos importantes. Al final conseguiré algo que me permitirá superarme".

Aleksa Avramovic es internacional serbio y jugó para el combinado de Sasha Djordjevic en las ventanas FIBA ante la ausencia de los Euroliga y de los NBA. Ahora el escolta, al igual que Dragan Milosavljevic, está en la preselección de 34 jugadores que el seleccionador de Serbia dio de cara al Mundial de China. Lo tiene complicado porque la competencia es de primerísimo nivel, pero esa citación da calibre de su buena temporada.