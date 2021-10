Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente, los dos cajistas con más probabilidades

El Mundial sub 17 que puede organizar Málaga permite actuar a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005. Esa generación, en clave española, aún no ha podido jugar internacionalmente. En 2020 se suprimió el habitual Torneo de la Amistad sub 15 y en este verano un brote por Covid en la selección obligó a renunciar al viaje para disputar el Youth Challenger, en el que se repartían las plazas de clasificación para el Mundial, aunque España ya la tenía por su condición de anfitrión. Se disputaba en Sofía (Bulgaria).

Aunque no se ha competido hay un trabajo de base previo, con varias concentraciones a nivel federativo cada año. Además del atractivo del Mundial, puede haberlo aumentado en clave malagueña por la presencia de jugadores del Unicaja. Dos de ellos, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente, han sido habituales en todas las concentraciones desarrolladas para este grupo de edad, la última de ellas el verano para preparar esa participación en el Youth Challenger.

De Folgueiras ya se habló en los últimos días por su exhibición con el Unicaja de Liga EBA que le permitió ser MVP de la última jornada. Un jugador de características especiales, que también en la Federación Española está catalogado como un proyecto top en su generación. Igualmente, el balear Rubén Vicente, que está desde infantiles en Los Guindos y un exterior con gran tiro que roza los dos metros, también ha sido citado regularmente. El equipo que dirige Antonio Herrera tiene mayoría de juniors de primer año, la edad permitida para estar en este Mundial.