El análisis de Deon Thompson

Deon Thompson estaba en una situación crítica hace unas semanas, en el disparadero. Su alto contrato no permitió al Unicaja mover piezas en un contexto donde se enlazaban duras derrotas y su rendimiento no era el esperado. Cambió el panorama con el estadounidense, que dio un paso adelante y está siendo uno de los pilares sobre los que se asienta la mejoría cajista. No está siendo diferencial, pero sí está ofreciendo una versión mucho más productiva en la pista. Frente al Iberostar Tenerife le faltó la victoria para redondear un partido con números de mucho lustre.

Seguramente el californiano, que acaba contrato en junio, tuvo mejor hoja estadística que impacto, pero ahí están las cifras. En 23 minutos metió 18 puntos (5/7 en tiros de dos, 2/3 en triples y 2/2 en tiros libres), cogió cinco rebotes y repartió cinco asistencias. Es su tope como verde en pases de canasta. Terminó con 26 de valoración y jugando los minutos importantes, ya fuera como cuatro o como cinco. Como hombre más destacado, luego pasó por sala de prensa para analizar el encuentro. "Fue un partido duro, nosotros jugamos bien en los primeros 20 minutos, como nos gusta. En la segunda parte perdimos la concentración en defensa. Tenerife hizo un gran trabajo, encontraron a los hombres abiertos y subieron sus porcentajes, jugaron como un equipo", dijo.