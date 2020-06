14 años desde que se tocó el cielo

Es día de efemérides este 21 de junio. Cumple 60 años Luis Casimiro en las horas previas al partido decisivo ante el Joventut y también hace 14 años del día más grande de la historia del Unicaja, cuando se alcanzó una noche de verano el título de Liga ACB en Vitoria ante el Baskonia. Un sueño que llegó con 11 años de retraso, tiempo que transcurrió desde que no entró el triple de Ansley hasta que al fin se venció en la mayor competición nacional.

Pepe Sánchez, Carlos Cabezas y Jesús Lázaro como bases, Berni Rodríguez, Marcus Brown y Kostas Vasileiadis, que reforzó al equipo en los play off, de escoltas; Stephane Risacher y Walter Herrmann de aleros; Jorge Garbajosa y Florent Pietrus de ala-pivots y los cincos Daniel Santiago y Sandro Nicevic. Además, jugaron minutos un imberbe pero pujante Alfonso Sánchez; un temporero, el pívot croata Ivan Grgat; y una apuesta que resultó fallida, el ruso Stanislav Makshantsev. Un equipo que, tras perder los dos partidos de la Supercopa y arrancar con un 1-3 la temporada de ACB (cinco derrotas en los seis primeros partidos oficiales) firmó una secuencia asombrosa de 50 victorias y 13 derrotas (51-18 en el total de los 69 partidos oficiales) para un porcentaje de victorias que rozó el 75% y que derivó en el lógico título de Liga.

Hace pocas fechas, Marcus Brown recordaba en estas páginas aquel año. "Éramos un equipo, un gran equipo. Era uno de los mejores equipos en los que jugué. La química era excelente, tenías experiencia en todas las posiciones, la gente no se preocupaba de los tiros, del dinero... Teníamos quizá mil jugadas, pero nosotros sabíamos qué había que hacer cuando había que hacerlo, hablábamos de las situaciones, se escuchaba al otro. Realmente creo que el primer año tuvimos una oportunidad de ganar la Euroliga pero Olympiacos jugó muy bien en el momento preciso, no creo que fueran mejores pero sí jugaron mejor cuando tocaba. Fue muy indicativo que rápidamente pusimos todo nuestro foco, una vez eliminados de la Euroliga, en la ACB. Estábamos jugando bien, pero Olympiacos lo hizo mejor. Al final nos concentramos en la ACB, en ganarla", decía con un espina clavada, que no sólo tiene él, de que aquella temporada aquel equipo estaba para todo, pero una tarde mala en el Top 16 ante los griegos impidió el sueño que, probablemente, potenció las posibilidades de ganar la ACB. "Cuando ganamos la ACB, ver la cantidad de gente que salía a la calle... Fue extraordinario, increíble, ver la felicidad en la cara de la gente de Málaga. Fue un gran placer para mí traer felicidad al club y a la gente, a la ciudad", apostillaba Brown.

Cuando se cumplieron 10 años del título, Sergio Scariolo reflexionaba en la distancia sobre ello. "El líder entendido como el más respetado por todo el mundo era Marcus Brown. De ejemplo, de seriedad, de rigor, de ferocidad hacia el éxito. Luego Jorge Garbajosa tenía un rol importante dentro de la cancha y Berni tenía una capacidad de ser pegamento, de limar asperezas. Pero había bastante más. Cabezas, por ejemplo, sin tener un liderazgo vocal, tenía una capacidad de ejemplo para el resto importantísima en momentos no fáciles. Pepe era otro con un mando tremendo, tenía una forma de serlo naturalmente pero de no quererlo ser. Le gustaba más el protagonismo hacia los demás, aunque metió esos tiros importantes que sabemos. Pietrus producía, a su manera, un cambio de agresividad grandísimo. Había gente que complementaba como Herrmann, Risacher o Nicevic. Complementaban pero con mucha calidad y capacidad de aportar y ganar partidos. Con tanta personalidad la gestión requería mucho, me sentía muy exigido. Era gente acostumbrada a trabajar con grandes entrenadores, compitiendo para ganar títulos importantes. Te motiva y te obliga a no fallar", rememoraba el técnico italiano. Un día de gloria para el baloncesto malagueño.