Barcelona - Unicaja: Rebote, rebote, rebote, la consigna

Dentro de las claves de una eliminatoria de play off siempre hay aspectos concretos que los entrenadores machacan. En el caso de los duelos ante el Barcelona, Ibon Navarro lo tiene claro: el rebote. Cuando se le cuestiona por aspectos esenciales alude a esa batalla. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser competitivos? "Control del rebote, es absolutamente definitivo contra ellos. No sólo en nuestros partidos, cualquier equipo que quiera competir contra el Barça tiene que librar la batalla del rebote. Puede haber jugadores más o menos inspirados, pero cualquier jugador puede desequilibrar la serie. Y el rebote...", sugiere el técnico vitoriano, en una labor que no es sólo de los hombres grandes sino de todo el equipo.

Contaba Ibon que en el partido de Copa ante el Barça puso el límite de 13 rebotes ofensivos concedidos a su equipo para ser competitivos. "Con menos de 13 rebotes en ataque les dije que no podíamos competir y justamente concedimos 13 en los 40 minutos. Bajamos significativamente respecto a los 19 del partido del Palau. Hay mejora importante. Era el número límite. Sí hay una mejora tendremos más ganado. Nos metieron si no me equivoco 28 puntos en el Palau tras rebote de ataque. En la Copa no pasaron de los 13, si hacemos menos ganamos sin prórroga. Pero sacaron mucho provecho. Yankuba nos debe ayudar, seguro, pero la mayor diferencia fue esa: bajar seis rebotes de ataque nos dio alguna opción de ganar. Ahora hay otra cifra, no te voy a decir cuántos, pero hay un límite, cambió un número. Son bastante llamativas a nivel estadístico, no es casualidad, son claves, cosas que realmente pasan. Y si tienes algo medido que te da una probabilidad de que suceda de 0.93 es que es verdad, hay equipos que necesitan a llegar a ciertas cosas para controlar y dominar. Igual no ganas, pero no te controlan y dominan".