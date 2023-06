El Barça ya vende las entradas de la final de la ACB antes de la semifinal contra el Unicaja

Las palabras de Mirotic, Jasikevicius o Satoransky antes de la eliminatoria entre el Barcelona y el Unicaja han sido fundamentalmente de respeto hacia el equipo malagueño y su gran trayectoria esta temporada. Se prevé un duelo de máximo nivel en estas semifinales de la Liga Endesa, instancia a la que llega el cuadro malagueño por primera vez en seis temporadas.

Hay una circunstancia curiosa que ha llamado la atención antes de este duelo. Y es que el Barcelona ya tiene las entradas a la venta para la final de la ACB en su web incluso cuando no se ha iniciado la semifinal, como se puede comprobar. Al precio de 116 euros se pueden contemplar todos los partidos que le quedan al cuadro azulgrana en esta temporada, sean dos, cuatro, cinco o seis. También se pueden comprar entradas sueltas de cada partido hipotético, desde el quinto de la semifinal a los tres de la final.

"Quiero hablar de baloncesto. Hay gente que puede gastarse 116 euros por ver cuatro partidos, seis o dos. Esto es muy interesante que lo sepa todo el mundo, también mis jugadores... Pero ya está, no le doy más importancia", bromeaba Ibon Navarro sobre el particular. Evidentemente es un punto de motivación más saber que el rival ya vende la piel del oso antes de cazarlo, son cosas que en un vestuario se comentan con vehemencia cuando se produce. En el caso del Unicaja, por ejemplo, sólo se pueden comprar las entradas para el tercer partido de la serie, no está abierta la del hipotético cuarto.

El club azulgrana tiene presión por conseguir un título después de haber fallado en Supercopa, Copa y Euroliga, sería el primer año en blanco de la era Jasikevicius si no conquistan la Liga. Y en el seno del club parece haber bastante confianza...