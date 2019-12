El fichaje y la presentación de Darío Brizuela se han comido la semana del Unicaja, pero la visita del Gran Canaria sigue en el horizonte. Giannis Bourousis le dio enjundia al choque en la previa: "Tenemos un partido muy importante en Málaga. Han perdido su último partido, y ahora juegan en casa y querrán ganar. Tienen el mismo objetivo de estar entre los ocho primeros. Después de ganar en Valencia y Bilbao, demostramos que somos un equipo duro. Somos un equipo diferente, nos entendemos mejor en pista. Hemos tardado dos, tres meses en entendernos, pero trabajamos duro y hemos mejorado. En Valencia y Bilbao tuvimos partidos duros, y ahora será otro partido duro en Málaga. Debemos jugar con dureza, será muy difícil pero queremos ganar".

Séptimo con una victoria más que el Unicaja, el equipo insular quiere cerrar cuanto antes su billete para la Copa de Málaga: "No es tan importante cómo me siento yo, sino cómo está el equipo. Somos todos nuevos, 12 jugadores que no se conocen, y lo importante es hacer las cosas para ganar. En el futuro me sentiré mejor. He perdido algo de ritmo por lo que pasó a mi familia, por perder a mi padre, he perdido algo de concentración. Pero estoy empezando a meterme de nuevo en el equipo. Para todos es importante jugar la Copa del Rey, es la primera misión del equipo".

El veterano jugador griego también opinó sobre el reciente fichaje del Unicaja y descartó a uno de los hombres importantes de su equipo para el choque: "He jugado contra Unicaja muchísimas veces. Es una cancha difícil. El equipo que tienen es bueno. Han perdido los últimos partidos, pero ahora con Brizuela mejorarán. Para ellos es bueno fichar jugadores. Seguro que para nosotros es importante ir y jugar con energía. Jugar juntos desde el principio. Es solo un partido por semana y tenemos que darlo todo. Pero no será fácil, porque Unicaja querrá ganar también. Además, probablemente Omar Cook no jugará y es un jugador importante para nosotros. Niko [Radicevic] y Fabio [Santana] tendrán que dar otro paso adelante como en el último partido".

Bourousis reconoció que no está jugando bien y señaló que jugar sólo un partido por semana influye en la cohesión y desarrollo del conjunto de Katsikaris. Sin embargo, el jugador fue claro con las intenciones de la escuadra canaria: "El objetivo principal es devolver al equipo a Europa. Ver al equipo en Europa. Y para eso tenemos que acabar entre los mejores. Hay que intentar ganar todos los partidos posibles, da igual que yo anote 30 puntos si perdemos. Llevo 20 años jugando a esto, lo importante es ganar partidos. Cada vez nos entendemos mejor y así podremos jugar mejor. Ahora mismo lo importante es ganar partidos".