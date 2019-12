Darío Brizuela ya es del Unicaja. Ha sido un fichaje fugaz. Con un ajetreo terrible, muchas cosas por hacer antes de su presentación y antes del primer entrenamiento a las órdenes de Luis Casimiro. Después de un verano con ofertas, en la que el Valencia andó cerca de firmarle, los malagueños han vuelto a apostar por el jugador, algo que le da un plus de motivación: "Este verano fue difícil para mi, bastante largo. La decisión que tomé de coger otro club fue muy difícil. Eran dos oportunidades impresionantes. No hay que darle vuelta a lo que paso. Que el club haya vuelto a apostar por mi fuerte, de esta manera, es un orgullo. La forma de gradecerlo es trabajando. A día de hoy estoy muy felizde estar aquí, no se le puede pedir más a la vida".

En su puesta de largo como jugador verde, Brizuela explicó la celeridad del fichajes: "El martes me enteré de todo, voy al club, me comentan la situación, me dicen que está la posibilidad de estar aquí y lo acepto sin pensarlo. Esto no pasa a menudo, ayer se cerró todo, ayer supe que esta mañana estaría aquí. Ha sido un proceso de dos días, estoy ilusionado, muy agradecido y con ganas de trabajar".

Tan rápido fue que el jugador confesó que sus contactos en el vestuario malacitano no tuvieron oportunidad para convencerle: "Para cuando hablé con Alberto y Jaime todo estaba prácticamente hecho. Alberto fue el primero que me escribió, para cuando le quise contestar ya había firmado todo y todo estaba en redes sociales. Me han dicho que me ayudarán a integrarme, con Rubén he hablado antes y lo mismo. He compartido mucho tiempo con ellos y estoy contento por ello".

El nuevo jugador del Unicaja tampoco ha tenido toma de contacto con su entrenador: "No he tenido oportunidad de estar con Luis, hablar con él. Mas alla del rol, quiero trabajar, ayudar al equipo. No creo que tenga que venir con nigun rol. Esta plantilla es súper fuerte y lo que tengo que hacer es ayudar en cada partido".

Sin embargo, el escolta está en condiciones de aparecer con su nuevo equipo cuando el entrenador lo requiera: "Estoy en ritmo de entrenar y jugar si cuentan conmigo para el sábado perfecto, si no lo entenderé. Es una época difícil para que llegue un jugador nuevo", explicó y enseñó una sonrisa impaciente cuando fue cuestionado por su participación en la Eurocup: "Un partido a la semana se hace largo, a todos nos gusta jugar dos partidos. Es una oportunidad muy buena para mi. Un equipo de este nivel en Eurocup es muy importante para mi".

Brizuela descartó sentirse presionado por su fichaje relámpago y la manera de desembarcar en el Unicaja: "Entiendo que el Unicaja no está donde le gustaria, soy un jugador más del equipo, vengo a ayudar a aportar lo que pueda. No creo que deba tener una presión extra. Es un reto más grande, nada más que eso". Por último, habló sobre sus sensaciones tras enfrentearse al Unicaja con el Estudiantes esta temporada: "La impresión que te llevas del Unicaja es que es un equipo muy fuerte. No le salió el partido aquel día. La impresión que tienes es siempre la misma: sabes que será un partido complicado. Ahora estoy deseando estar al otro lado, estar en el equipo fuerte y jugar en este pabellón que no intimida pero es un apoyo muy fuerte".