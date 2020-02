Bouteille se despide de Bilbao: "Gracias por todo"

El fichaje de Axel Bouteille ya es oficial. Antes de llegar a Málaga, el jugador este martes se ha despedido del Bilbao Básket por redes sociales con un corto, pero bonito mensaje. "Bilbao, gracias por todo. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a la afición de Miribilla. Bilbao es un lugar especial para mí #MiBparaSiempre", publicaba el galo, un tipo muy querido en tierras bilbaínas. Su influencia ha ido más allá de su juego, donde ha rendido de manera sobresaliente, se vinculó bastante en la ciudad. Recientemente apareció con la camiseta de Iñaki Williams en el entrenamiento. Es un detalle sintomático.

No obstante lo hará en rueda de prensa en las instalaciones del club vasco, en otro gesto plausible. Los Men in Black ha sido su primera etapa en España y el cariño es grande. "Me encanta todo en Bilbao: la ciudad, el entrenador, el equipo. ¡Pasé los mejores meses de mi carrera! En seis meses han sucedido muchas cosas, más que en 5-6 años", explicaba con palabras sus sentimientos hacia el equipo que dirige Álex Mumbrú. Ahora el Unicaja es su siguiente plataforma en esa dinámica ascendente que explora en su carrera.