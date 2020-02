Oficial, por fin. Axel Bouteille es nuevo jugador del Unicaja. El alero se compromete con el equipo malagueño hasta 2022 y se le espera en Málaga este miércoles para unirse a los entrenamientos del equipo malagueño. Aún se desconoce la fecha de su presentación. Salvo imprevisto, la idea es que debute frente al Real Madrid el próximo domingo, en un partido que dejará el primer lleno de la temporada en el Carpena. Se une a Marko Simonovic como los fichajes del club de Los Guindos para paliar una catarata de lesiones después de la Copa del Rey, aunque el suyo es un movimiento de calado superior, en todos los sentidos.

Se dilató varios días el anuncio por varios motivos. El jugador estaba compitiendo con Francia en las ventanas FIBA y se quería esperar a que terminase sus partidos de clasificación para el Eurobásket'21. Su estancia con el combinado galo también dilató la firma del contrato. Otro es que el conjunto cajista no pudo efectuar el pago de su traspaso al Bilbao Básket hasta el lunes, no podía hacerse en fin de semana, que fue otro motivo de peso. No obstante, el propio protagonista ya informó de que el Unicaja era la próxima parada en su trayectoria.

Es un refuerzo de calibre el de Bouteille, de 24 años y 2.01. Uno de los grandes caramelos del mercado, con equipos Euroliga siguiéndole la pista. Otro buen movimiento del equipo malagueño, que demuestra ambición al igual que hizo con Brizuela. Su vínculo será hasta 2022, al igual que Jaime Fernández, un año menos que lo firmado con el vasco. Su nombre ya estuvo en la mesa en las reuniones durante la Copa, pero la lesión de Toupane, al que viene a sustituir, ha acelerado el proceso y no ha habido dudas en poner nuevamente dinero.

Era un jugador interesante en el Limoges francés, pero en su paso por Bilbao ha subido un par de peldaños. En un escenario de exigencia ha ofrecido un rendimiento sobresaliente, aunque ahora las tuercas se aprietan mucho más. Habrá menos protagonismo y menos volumen de balón. Su buen desembarco se explica también con cifras, le da aún más brillo. 17 puntos (56% en tiros de dos y 48% en triples), 3.8 rebotes y 1.2 asistencias para 16.3 de valoración. Es el mejor triplista de la ACB y el sexto más valorado. Ha demostrado sangre fría en los momentos decisivos, véase La Fonteta, o en contextos de máxima dificultad, como en el Palau.

A priori, parece un win win. Queda clara la lógica apuesta por parte del Unicaja, pero también hay que analizar la perspectiva de Bouteille. Él lo ejemplificaba bien con sus palabras. "He dicho que sí después de estar seguro de que es un etapa de crecimiento para mí pues me uno a un gran club", decía el alero los otros días. Sus meses en Miribilla le valen para dar un salto unos meses antes de lo previsto. Por Bilbao pasará para despedirse antes de aterrizar en Málaga, otro buen detalle de un tipo agradecido.