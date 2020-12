Brizuela: " No estoy acostumbrado a jugar de base, pero estamos salvando los muebles"

El Unicaja tiene a sus tres bases puros lesionados, en una situación con pocos precedentes. Los grandes problemas requieren de soluciones del mismo tamaño y el que lleva semanas asumiendo más responsabilidad es Darío Brizuela. Una reconversión forzada al uno para el vasco, que está dando una versión óptima mientras el club cajista sale al mercado. Aprovecha sus cualidades anotadoras en la dirección y ya en Brescia decidió, junto a Bouteille, el partido. "La mala suerte se ha enfocado en una posición y ahora estamos faltos de directores de juego a falta de que Jaime Fernández vuelva. La situación es esta y entre todos hay que apechugar, no queda otra", aseguraba el protagonista en Ser Deportivos Málaga.

"Es evidente que no estoy acostumbrado a jugar de base, he jugado más de tres que de uno en mi carrera, pero con la ayuda de Luis y sus ayudantes y los compañeros estamos salvando los muebles y salvando la situación. Está claro que no es lo mismo cuando yo estoy de base, no tan fluido como con Alberto o Gal, pero hacemos lo que podemos", explicaba el escolta, al que dará descanso el joven Pablo Sánchez, que tiene el apoyo de sus compañeros lesionados: "Intentamos enfocarlo todo un poco más fácil, que genere yo o genera Axel como el otro día. Entrenando cada vez me siento más cómodo, intento mejorar y aportar lo que el equipo necesite. Hablo mucho con Alberto últimamente y Mekel me ha estado apoyando mucho en estos días porque yo entraba a sustituirle. Me está ayudando en muchas cosas, pero los entrenadores son los que más me ayudan".

No se pronunciaba Brizuela sobre el fichaje que se acometerá para suplir las bajas. "No tenemos ni idea de eso, he escuchado cosas en Twitter, pero al final hay tanta noticia y tanto bulo que no te puedes creer nada. Estamos los que estamos y hay que centrarse en eso, que somos lo que vamos a estar el domingo. Que venga uno o no no es problema nuestro y quien venga será bienvenido", comentaba el cajista, que hablaba de cómo está físicamente: "Me encuentro bien, sí que es verdad que de la selección viene algo cansado. Pero aquí nos tratan muy bien y me encuentro bien. Imagino que me tocará asumir algún minuto más de lo normal, pero estoy preparado para eso. La competición sigue y no hay excusa".

13 victorias en los últimos 15 duelos hablan de un gran momento del Unicaja. "Estamos bien, sobreviviendo a todas las bajas, pero creo que estamos haciendo un buen baloncesto. Si no tuviéramos esas lesiones estaríamos mejor, sobre todo ahora que viene un calendario importante para la Copa. El equipo está compitiendo, está ganando los partidos apretados. Es importante para la confianza", afirmaba Brizuela, que ahondaba: "Este mes es muy importante y la situación de los lesionados nos está afectando un poco, pero hay que aprovechar esta racha estemos los que estemos. No hay excusas que valgan porque la competición sigue".

Ahora espera el Real Madrid, líder intratable de la ACB. "Están invictos, pero estamos enfocados en nuestro trabajo. Vamos a hacer el mejor trabajo posible, a intentar llegar al final del partido con opciones e intentar llevárnoslo. Tenemos que estar bien en defensa, que no corran y se sientan cómodos y llegar a un final apretado. Siempre que juego contra el Madrid ese es el plan y ha funcionado alguna vez", decía el vasco, que terminaba analizando el impacto de Tavares: "Es un jugador que te cambia el partido. Que Tavares esté en pista condiciona, pero lo puedes aprovechar de alguna manera".