Brizuela pasa otro corte y se acerca al Eurobásket

Darío Brizuela se acerca al Eurobásket. La selección española comunicó un nuevo corte este martes donde se quedaron Quino Colom y Yankuba Sima. Sergio Scariolo dispone ahora de 14 jugadores para disputar la ventana de clasificación para el Mundial de 2023. España se enfrentará ante Islandia en Pamplona (miércoles 24) y en Almere ante Países Bajos (sábado 27). Ahí sigue el cajista, que está haciendo una buena preparación, es un perfil diferente en la plantilla y aumenta sus posibilidades de manera considerable de estar en la gran cita.

Además del vasco, el bresciano cuenta con Lorenzo Brown, Rudy Fernández, Jaime Fernández, Usman Garuba, Fran Guerra, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Sergio Llull, Xabi López-Arostegui, Juan Núñez, Joel Parra, Jaime Pradilla y Sebas Saiz. Para el torneo continental habrá dos cortes más, que se comunicarán la próxima semana con seguridad. Sobre sus opciones hablaba el del Unicaja. "Voy a ayudar al equipo en lo que pueda, con mis habilidades o con lo que pida Sergio. Si él considera que soy válido para ayudar, bien, y si no, habré hecho mi trabajo. No se trata de darte de leches con tus compañeros para hacerte un hueco sino en ayudar al equipo. Todas las selecciones evolucionan, los jugadores no son eternos. Lo estamos haciendo bien y este verano va a ser buena prueba para ello", decía a los medios de comunicación.

"Éste partido es muy importante. Es un paso adelante en la preparación. Son partidos que de verdad cuentan, es competición. La gente está con ganas y confianza", explicaba sobre el partido en Navarra frente a Islandia, para hablar de cómo va la preparación hacia el Eurobásket: "La sensación es que hemos ganado un partido de cuatro de preparación y nos molesta, pero el objetivo es hacer equipo, hay mucha gente nueva, lo bueno es que hemos competido en todos, y hemos dado siempre la cara".