Kendrick Perry sube sus acciones para el Eurobásket

Kendrick Perry es uno de los jugadores del Unicaja que está en la carrera por estar en el Eurobásket. La idea primaria era que el jugador acudiera a esta ventana de clasificación del Mundial 2023 para que el pasaporte por Montenegro que tiene tuviera validez en la ACB, donde dejará de contar como extracomunitario. Esta semana disputa dos partidos, el miércoles ante Bosnia y el viernes frente a Lituania. Pero sus acciones están subiendo y ahora parece el favorito de los nacionalizados del país balcánico para acudir a la gran cita continental. La lesión de Nikola Ivanovic parece que le ha puesto un paso por delante de Jonah Radebaugh, reciente fichaje del Valencia Básket.

El cajista, que ya fue presentado hace unas semanas en el Carpena, mostraba sus sensaciones en una entrevista en Basket News. "Jonah es un gran jugador y lo he visto mucho. De hecho, tuvimos una conversación al respecto. En nuestros sueños más salvajes, nunca pensamos que estaríamos en esta posición. Pase lo que pase a partir de aquí, es algo extra, como una situación de guinda en la parte superior", aseguraba el combo, que continuaba: "Lo tomamos día a día. Jonah es uno de esos tipos que he conocido y he tenido buenas conversaciones en nuestro corto tiempo juntos. Es un competidor tanto como yo. Al final del día, el equipo estará en buenas manos. Pase lo que pase, estoy agradecido. Estoy seguro de que Jonah también".

Montenegro, que estará en la sede de Tbilisi, quedó encuadrada en un grupo complejo con Georgia, España, Turquía, Bélgica y Bulgaria. Pero no se achanta Perry. "Va a ser difícil con muchos países que tienen a sus muchachos de la NBA regresando. En términos de Montenegro, todo lo que podemos controlar es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo duro y nuestra mentalidad. Tenemos que salir con actitud y jugar libres. No tenemos nada que perder y si mantenemos esa mentalidad, tal vez podamos sorprender a algunas personas", explica.

El estadounidense era cuestionado porqué suponía para él este pasaporte. No lo escondía. "Cuando me senté y lo pensé, pasé casi la mitad de mi carrera en esta zona de los Balcanes. Jugué en el norte de Macedonia, en Serbia, Eslovenia y Montenegro. Era una oportunidad que no podía dejarlo pasar", afirmaba el nuevo fichaje cajista: "Un objetivo mío cuando comencé a entender el baloncesto europeo a una edad temprana en mi carrera era obtener un pasaporte europeo. Pensé que sería realmente especial ya que los estadounidenses tienen la oportunidad de obtenerlo. Estoy agradecido con Nikola Pekovic y la federación por darme esa oportunidad y espero aprovecharla al máximo". Las opciones de Kendrick Perry de estar en el Eurobásket han subido muchísimo. De producirse llegaría con la pretemporada casi acabada y para disputar la fase previa de la Basketball Champions League con el Unicaja.