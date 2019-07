Una pretemporada perfilada

El Unicaja tiene ya perfilada la que será la pretemporada. Paralelamente a la confección de la plantilla, que ya está cerrada tras el fichaje de Melvin Ejim, se ha dibujado la hoja de ruta de cara a preparar la próxima temporada. Si no hay ningún imprevisto, se disputarán seis partidos antes del inicio de la ACB y la Eurocup.

El equipo malagueño volverá a jugar en Puertollano un amistoso, ciudad en la que creció Luis Casimiro y que ya visitó el club de Los Guindos el verano anterior. El Costa del Sol vivirá una nueva edición del 5 al 7 de septiembre. Al Unicaja y al Real Madrid se le unirá el Zenit de San Petersburgo, como informó LaOpinión y corroboró este periódico, que le pondrá el punto internacional. Será la primera vuelta de Joan Plaza desde que se marchó de Málaga. En Rusia está montando un proyecto ambicioso el catalán, que disputará la Euroliga. Plaza ha reunido a varios jugadores que pasaron por España como Albicy, Renfroe, Abromaitis, Iverson o Ponitka. Se espera la llegada también de Will Thomas. Aún no se desconocen los municipios malagueños que acogerán cada partido.

El viernes 13 y el sábado 14 el cuadro cajista tiene dos compromisos en Madrid. El Unicaja disputará un torneo en Getafe, donde los rivales aún no están confirmados. La que aún no tiene fecha de celebración es la Copa Andalucía. Se sabe con seguridad que se disputará en Sevilla, así lo marca la alternancia, y que la jugarán los malagueños contra el Coosur Betis, de vuelta en la Liga Endesa tras un año de ausencia. El inicio más temprano de la ACB no ha ayudado tampoco a encontrarle un hueco en el calendario.

La Federación Andaluza aún negocia con ambos clubes el día para la disputa del cetro andaluz. En principio el fin de semana del 21 y 22 de septiembre estaría libre, pero queda demasiado cercano con el inicio de la ACB, donde la primera jornada se inaugurará el 24. También se jugará, si todo marcha según lo previsto, una Copa LEB, que disputará el integrante en LEB Oro (Covirán Granada) y los tres que competirán en LEB Plata la próxima temporada (CB Marbella, CB Morón y Enerdrink UDEA Algeciras).